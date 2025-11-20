.
20 ноября 2025 года 10:45
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 3425,8 млрд руб.
20 ноября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 20 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до 3425,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 3876,3 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
20 ноября 2025 года 20:25
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 20 ноября выросла на 0,51% и составила 50305,760 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 50305,760 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 253,092 млрд руб., или на...
.20 ноября 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6,32 коп. и составил 11,2672 руб. Минимальный курс юаня составил 11,17 руб., максимальный - 11,3235 руб. Было заключено 65240 сделок. Объем торгов составил 97276,8 млн...
.20 ноября 2025 года 18:58
Основную сессию на "Московской бирже" рынок акций РФ завершил снижением индикаторов в ожидании геополитических новостей, касающихся переговоров по украинскому урегулированию; фактором поддержки выступают данные Росстата о замедлении годовой инфляции, в то время как ЦБ РФ... читать дальше
.20 ноября 2025 года 18:53
Средняя стоимость квартир в Париже в третьем квартале 2025 года увеличилась на 1,9% в годовом выражении, рекордными темпами с конца 2020 года, говорится в отчете Национального статистического управления Insee. Во втором квартале показатель вырос на 0,2%, в первом - на... читать дальше
.20 ноября 2025 года 18:49
Госдума в четверг приняла в третьем чтении закон, который разрешает платный доступ для организаций, включая банки, к базам данных МВД с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Поправка была внесена правительством в ст. 17... читать дальше
.20 ноября 2025 года 18:42
Продажи на вторичном рынке жилья в США в октябре увеличились на 1,2% относительно предыдущего месяца - до 4,1 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Согласно пересмотренным данным, в сентябре продажи составили... читать дальше
.20 ноября 2025 года 18:37
Банк России в октябре вновь снизил объем золота в резервах на 0,1 млн унций (это единицы тонн драгметалла, формат данных ЦБ РФ не позволяет дать более точную оценку). Как сообщил ЦБ РФ, по состоянию на 1 ноября объем монетарного золота в составе международных резервов... читать дальше
.20 ноября 2025 года 18:31
Снижение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) с целью поддержки рынка труда может привести к затягиванию периода повышенной инфляции в США и увеличить риски для финансовой стабильности, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Бет... читать дальше
.20 ноября 2025 года 18:24
Совет ЕС своим постановлением от 20 ноября ввел ограничительные меры против четырех сотрудников пенитенциарной системы РФ и шести представителей российских судебных органов. Все они включены в список санкционного режима ЕС "за нарушения прав человека". В... читать дальше
.20 ноября 2025 года 18:19
Легального способа изъять российские деньги, размещенные на Западе, нет; такие действия однозначно преступны и наказуемы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Как бы ни оказалась обставлена схема желаемого на Западе отъема российских денег,... читать дальше
.20 ноября 2025 года 18:16
Разработанное американской стороной предложение по урегулированию конфликта на Украине предусматривает, среди прочего, отмену санкций, введенных против России, сообщает в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "Предложение включает требование к Украине... читать дальше
.20 ноября 2025 года 18:13
"СовЭкон" сделал первый прогноз урожая пшеницы в РФ в 2026 году - 83,8 млн т, прогноз на 2025 г. повышен
Компания "СовЭкон" сделала первый прогноз урожая пшеницы в РФ в 2026 году - 83,8 млн тонн, исходя из площади ее посевов в 26,3 млн га, что на 0,8 млн га меньше, чем в этом году, говорится в ее сообщении. Оптимистичный сценарий предполагает урожай в 87,9 млн тонн,... читать дальше
.20 ноября 2025 года 18:04
Минфин перечислил НРД 3,5 млрд руб. для выплаты купонов по евробондам "Россия-2027", "Россия-2032" и замещающим выпускам
Минфин перечислил в Национальный расчетный депозитарий 3,5 млрд рублей (эквивалент 37,2 млн евро) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям со сроками погашения в 2027 и 2032 годах, а также по замещающим эти евробонды выпускам, следует из сообщения... читать дальше
.20 ноября 2025 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,68 коп. и составил 11,2728 руб. Минимальный курс юаня составил 11,186 руб., максимальный - 11,328 руб. Была заключена 10791 сделка. Объем торгов составил 29290,14...
.20 ноября 2025 года 18:00
ЦБ РФ с 21 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10711,89 (+143,8) руб./грамм; на серебро - 135,49 (+4,59) руб./грамм; на платину - 4041,34 (+49,21) руб./грамм; на палладий - 3654,6 (-17,43) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.20 ноября 2025 года 17:58
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 ноября, составляет 80,7321 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 21,27 коп. Это автоматическое сообщение.
