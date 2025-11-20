Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5163,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3425,78 млрд руб.

20 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 20 ноября составили по Российской Федерации 5163,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4891,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4715,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4438,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 20 ноября составили 3425,78 млрд руб. против 3363,66269 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

