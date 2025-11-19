.
19 ноября 2025 года 17:50
ЦБ РФ установил курс евро с 20 ноября в размере 93,7804 руб.
|0
19 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 ноября, составляет 93,7804 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 14,91 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
20 ноября 2025 года 09:47
Доллар США стабилен к фунту стерлингов на торгах в четверг, но дорожает в парах с евро и иеной. Инвесторы оценивают протокол октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого она снизила процентную ставку на 25 базисных... читать дальше
.20 ноября 2025 года 09:43
В ходе октябрьской встречи руководители Федеральной резервной системы (ФРС) США высказывали различные взгляды в отношении целесообразности снижения процентных ставок в декабре, свидетельствует протокол заседания. Ряд членов Федерального комитета по операциям на открытом... читать дальше
.20 ноября 2025 года 09:36
Американский разработчик графических процессоров Nvidia Corp. в третьем финансовом квартале увеличил чистую прибыль в 1,7 раза, выручку - в 1,6 раза, при этом последняя вновь побила рекорд. Как говорится в пресс-релизе Nvidia, чистая прибыль по итогам квартала,... читать дальше
.20 ноября 2025 года 09:29
Прямой импорт алмазов из России в Индию в январе-сентябре 2025 года упал на 36% г/г, составив $354,3 млн, сообщило министерство торговли и промышленности Индии. Годом ранее за этот период было ввезено алмазное сырье на сумму $558 млн. Динамика поставок алмазов из России... читать дальше
.20 ноября 2025 года 09:24
0 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 21 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1089 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
.20 ноября 2025 года 09:21
Ставки по льготным инвесткредитам для АПК, повышенные в этом году, с 2026 года вернутся в диапазон от 1% до 5%
Ставки по ранее выданным аграриям РФ льготным инвестиционным кредитам, повышенные в 2025 году, в 2026 году вернутся в прежний диапазон - от 1% до 5%, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут. "В этом году у нас была кризисная ситуация, и мы повышали ставку по... читать дальше
.20 ноября 2025 года 09:16
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5163,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3425,78 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 20 ноября составили по Российской Федерации 5163,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4891,4 млрд руб. На... читать дальше
.20 ноября 2025 года 09:15
Минсельхоз РФ считает сбалансированной экспортную цену на российскую пшеницу на уровне $230 за тонну
Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут считает сбалансированной сложившуюся в настоящее время экспортную цену на российскую пшеницу на уровне $230 за тонну и призывает аграриев не ждать цен в $300-400 за тонну. "Вы все это знаете, особенно южане это знают: $230 за... читать дальше
.20 ноября 2025 года 09:07
Сегодня рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона в основном демонстрируют позитивную динамику. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:47 мск просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,2%. Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам... читать дальше
.20 ноября 2025 года 09:01
Сбербанк в 2026 году увеличит инвестиции в развитие искусственного интеллекта более чем вдвое - до 350 млрд рублей, сообщил журналистам президент председатель правления банка Герман Греф. "За три года планируем проинвестировать 600 млрд рублей в искусственный интеллект.... читать дальше
.20 ноября 2025 года 08:55
Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам тоже осталась прежней - 3,5%, говорится в сообщении ЦБ по итогам ноябрьского заседания. Аналитики также не... читать дальше
.20 ноября 2025 года 08:52
Цены на плодоовощную продукцию в России с 11 по 17 ноября повысились на 1,9%, сообщила вчера Федеральная служба госстатистики (Росстат). Темпы роста оказались выше, чем за предыдущий период с 6 по 10 ноября (1,7%). Больше всего подорожали огурцы - на 7,2% (на 6,1% за... читать дальше
.20 ноября 2025 года 08:48
Цены на нефть эталонных марок восстанавливаются после падения накануне, трейдеры оценивают официальные данные о запасах в США и геополитическую ситуацию. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 3,43 млн баррелей, сообщило накануне министерство... читать дальше
.20 ноября 2025 года 08:42
Правительство Великобритании ищет банки, которые будут управлять процессом продажи British Steel после того, как в начале этого года сталелитейное предприятие было взято под госконтроль, пишет Financial Times. Власти надеются найти частного покупателя для компании,... читать дальше
.20 ноября 2025 года 08:36
Добыча нефти в Саудовской Аравии в сентябре выросла на 2,5% 9,966 млн б/с против 9,722 млн б/с в августе. В годовом выражении было зафиксировано повышение на 11%, сообщается на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI). Объем экспортных поставок увеличился на 0,8%... читать дальше
.20 ноября 2025 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $43,09 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
