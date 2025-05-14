.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 2725 млрд руб.
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в марте выросло 0,8%
Рост промпроизводства в РФ в марте ускорился до 0,8% после повышения на 0,2% в феврале, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались слабее ожиданий экономистов, ожидавших рост на 2,4%
 
Принятие закона о невозвратных тарифах в отелях просят ускорить
Российский союз туриндустрии (РСТ) попросил спикера Государственной думы Вячеслава Володина ускорить принятие закона о невозвратных тарифах в отелях. Письмо с таким предложением президент РСТ Илья Уманский направил Володину 30 апреля. С содержанием...
 
Программа льготного автокредитования расширена на многодетные семьи
Программа льготного автокредитования с 13 мая расширена на семьи, имеющие трёх и более детей. Как сообщил Минпромторг РФ, скидка по подпрограмме "Семейный автомобиль" составит 10% от стоимости автомобиля. По условиям действующей программы...
 
Объем выездного туррынка может увеличиться на 5–8%
Количество туристических поездок за рубеж в 2025 году может вырасти на 5-8%, по России - на 10-15%, прогнозируют в консалтинговой компании Neo. В натуральном выражении показатели, исходя из данных аналитиков, достигнут 28,4-29,2 млн и 101,2-105,8...
 
14 мая 2025 года 09:53

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 2725 млрд руб.

 0  
14 мая. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 14 мая по данным на начало операционного дня выросло до 2725 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 2654,2 млрд руб.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
14 мая 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 14 мая снизилась на 0,13% и составила 53774,746 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 53774,746 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 70,493 млрд руб., или на...
.
14 мая 2025 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,1132 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,78 коп. и составил 11,1132 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,06 руб., максимальный - 11,145 руб. Было заключено 60499 сделок. Объем торгов составил 81283,64 млн...
.
14 мая 2025 года 19:07
Мясо кур продолжает дорожать, яйца дешевеют - данные Росстата
Мясо кур, начавшее дорожать в конце апреля, продолжает этот тренд ускоренными темпами.

Как сообщил Росстат в среду, с 6 по 12 мая цены на него выросли на 1,2% против 0,9% неделей ранее.

В то же время резко затормозился рост цен на баранину - до 0,03% с 0,9%...    читать дальше
.
14 мая 2025 года 19:05
Снижение цен на плодоовощную продукцию с 6 по 12 мая ускорилось до 0,6% - данные Росстата
Цены на плодоовощную продукцию с 6 по 12 мая снизились на 0,6%, сообщил Росстат в среду.

По сравнению с предыдущей неделей, когда эта продукция подешевела на 0,3%, снижение ускорилось.

Так, цены на огурцы уменьшились на 9,6% (на 8% неделей ранее), помидоры - на...    читать дальше
.
14 мая 2025 года 19:04
Цены на бензин в РФ за неделю выросли на 0,06% - Росстат
Потребительские цены на бензин в России с 6 по 12 мая выросли на 0,06% после аналогичного повышения с 29 апреля по 5 мая и роста на 0,1% с 22 по 28 апреля, сообщил в среду Росстат.

По отношению к началу года цены к 12 мая выросли на 2,39% (общая инфляция за этот период...    читать дальше
.
14 мая 2025 года 19:02
Китай приостанавливает действие ряда мер экспортного контроля в отношении компаний США
Китай приостанавливает действие запрета на торговлю и инвестиции в отношении более десятка американских компаний в рамках торгового соглашения, заключенного с США.

Приостановка вступила в силу в среду и будет действовать 90 дней, говорится в сообщении министерства...    читать дальше
.
14 мая 2025 года 19:00
Инфляция в РФ с 6 по 12 мая составила 0,06%
Инфляция в РФ с 6 по 12 мая 2025 года составила 0,06% после 0,03% с 29 апреля по 5 мая, 0,11% с 22 по 28 апреля, 0,09% с 15 по 21 апреля, 0,11% с 8 по 14 апреля и 0,16% с 1 по 7 апреля, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен к 12 мая составил 0,08%, с начала...    читать дальше
.
14 мая 2025 года 18:54
Индекс МосБиржи снизился на 0,4%, РТС практически не изменился, прибавив 0,02%
Рынок акций РФ завершил торги без единой динамики индикаторов, инвесторы ожидают переговоров российской и украинской делегаций 15 мая в Стамбуле; внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы и просела нефть (фьючерс на Brent опустился к $66 за баррель)

В Азии в...    читать дальше
.
14 мая 2025 года 18:49
ЦБ РФ против идеи наделить его статусом органа госвласти
Банк России не поддержал законопроект, предусматривающий признание его федеральным органом государственной власти, подчеркнув, что это противоречит его принципу независимости, который, в свою очередь, помогает обеспечивать устойчивость рубля.

Отзыв регулятора на...    читать дальше
.
14 мая 2025 года 18:41
Регулирование нормы о платежных QR-кодах и цифровом рубле необходимо разделить - комитет Госдумы
Комитет Госдумы по финансовому рынку полагает, что положения о цифровом рубле и универсальном платежном QR-коде не должны регулироваться в одном законопроекте, их следует рассматривать отдельно.

Как рассказал "Интерфаксу" источник, соответствующий вывод содержится в...    читать дальше
.
14 мая 2025 года 18:34
Первое в России подземное хранилище нефти готово к опытной эксплуатации, сообщают Роснедра
Недропользователь, построивший первое в РФ подземное хранилище нефти в Красноярском крае, готов к его опытной эксплуатации, сообщила "Интерфаксу" начальник управления геологии нефти и газа, подземных вод и сооружений Роснедр Нина Ерофеева.

"Первые полученные (лицензии)...    читать дальше
.
14 мая 2025 года 18:27
Еврокомиссия предлагает увеличить поддержку и упростить администрирование аграрного сектора ЕС
Еврокомиссия (ЕК) представила в среду пакет мер по упрощению единой сельскохозяйственной политики, направленных, в частности, на сокращение административной нагрузки, ускорение реагирования на кризисы и удовлетворение инвестиционных потребностей сектора.

"Изменения...    читать дальше
.
14 мая 2025 года 18:26
Инвестиции Roche в США на $50 млрд под угрозой из-за указа Трампа о ценообразовании на лекарства
Швейцарская Roche Holding AG предупредила, что недавно объявленные ею инвестиции в США могут оказаться под угрозой из-за нового указа американского президента Дональда Трампа о ценообразовании на рецептурные препараты.

В понедельник Трамп подписал указ, устанавливающий...    читать дальше
.
14 мая 2025 года 18:23
Цены на нефть остаются в минусе
Котировки нефтяных фьючерсов отступили от минимумов сессии, но остаются в минусе после выхода официальных данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:00 мск опустилась на $0,3...    читать дальше
.
14 мая 2025 года 18:17
В Госдуме предлагают обсудить риски монополии при внедрении единого платежного QR-кода
Комитет Госдумы по финансовому рынку считает необходимым дополнительно обсудить вопросы сохранения рыночной конкуренции, инвестиций и инноваций в сфере платежных сервисов в связи с законопроектом о централизации способов оплаты через универсальный QR-код АО...    читать дальше
.
14 мая 2025 года 18:08
У РФ и Малайзии есть потенциал для совместных проектов в газовой сфере и мирном атоме - Путин
Энергетика является ключевой сферой двустороннего сотрудничества России и Малайзии, у стран есть перспективы для реализации совместных проектов в газовой сфере и мирном атоме, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Малайзии Анваром...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.