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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 2725 млрд руб.
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14 мая 2025 года 09:53
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 2725 млрд руб.
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14 мая. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 14 мая по данным на начало операционного дня выросло до 2725 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 2654,2 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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