Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,1876 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,1345 руб., максимальный - 11,2765 руб. Было заключено 22307 сделок. Объем торгов составил 35544,68 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,1855 руб. за юань.

17 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,32 коп. и составил 11,1876 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 53520,106 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 652,031 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10,35 коп. и составил 11,1856 руб. Минимальный курс юаня составил 11,06 руб., максимальный - 11,283 руб. Было заключено 88157 сделок. Объем торгов составил 108895,92... Минимальный курс юаня составил 11,06 руб., максимальный - 11,283 руб. Было заключено 88157 сделок. Объем торгов составил 108895,92...

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе вслед за растущей нефтью и в ожидании геополитических новостей, в то время как внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы. В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на... В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на... читать дальше

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Продажи смартфонов в Китае в январе-марте увеличились на 3,3% относительно того же периода прошлого года и составили 71,6 млн штук, по предварительным расчетам International Data Corporation (IDC). Подъем китайского рынка был отмечен по итогам шестого квартала... Подъем китайского рынка был отмечен по итогам шестого квартала... читать дальше

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Министр энергетики РФ Сергей Цивилев в ходе визита в Китай обсудил с руководителем Госэнергоуправления КНР Ваном Хунчжи сотрудничество в энергетике, сообщило российское ведомство. Стороны обсудили энергетическое сотрудничество во всех отраслях топливно-энергетического... Стороны обсудили энергетическое сотрудничество во всех отраслях топливно-энергетического... читать дальше

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ПАО "Трансконтейнер" (входит в ГК "Дело") не видит роста контейнерного рынка в 2025 году. "По части объемов, мы на сегодняшний день видим околонулевую динамику рынка контейнерных перевозок, там, где-то полпроцента плюс к уровню прошлого года, и к сожалению, таких... "По части объемов, мы на сегодняшний день видим околонулевую динамику рынка контейнерных перевозок, там, где-то полпроцента плюс к уровню прошлого года, и к сожалению, таких... читать дальше

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Российское представительство китайского автоконцерна GAC - ООО "Гак Мотор Рус" - отзывает в РФ 16,944 тыс. кроссоверов GAC GS8 из-за потенциального риска возгорания вследствие утечки топлива в соединении насоса высокого давления и топливной трубки, сообщило Федеральное агентство... читать дальше

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Нефтяные котировки усилили рост вечером в четверг, продолжая получать поддержку от новостей о введении новых американских санкций на поставки иранской нефти. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:15 мск увеличивается... Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:15 мск увеличивается...

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"АЛРОСА" рассматривает возможность объединения двух из четырех своих горнодобывающих комплексов в Якутии - Удачнинского и Айхальского ГОКов - и оптимизацию их обогатительных мощностей, сказал глава компании Павел Маринычев на корпоративном форуме "Хозактив-2025" в... читать дальше

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Сбербанк планирует направить на выплату дивидендов за 2024 год не менее 50% чистой прибыли, сообщил журналистам президент - председатель правления банка Герман Греф. "Да, это точно", - сказал он, отвечая на вопрос, сохраняет ли банк намерение направить на дивиденды не... "Да, это точно", - сказал он, отвечая на вопрос, сохраняет ли банк намерение направить на дивиденды не... читать дальше

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Совет директоров "Трубной металлургической компании" (ТМК) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год, сообщила компания. Годовое собрание акционеров ТМК назначено на 4 июня. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие собрании, - 10... Годовое собрание акционеров ТМК назначено на 4 июня. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие собрании, - 10... читать дальше

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Ассоциация "Русская сталь" ожидает увеличения экспорта стали в 2025 году на 2,5%, заявил президент ассоциации Алексей Сентюрин, выступая на форуме "Лом черных и цветных металлов". "В 2021 году мы отгружали максимальные объемы на экспорт в 31 млн тонн, их пришлось... "В 2021 году мы отгружали максимальные объемы на экспорт в 31 млн тонн, их пришлось... читать дальше

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Инфляционные ожидания населения РФ в апреле выросли до 13,1% с 12,9% в марте, следует из краткого опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Ранее сообщалось, что инфляционные ожидания в марте снизились до 12,9% с 13,7% в феврале. Ранее сообщалось, что инфляционные ожидания в марте снизились до 12,9% с 13,7% в феврале. При этом оценка... При этом оценка... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,32 коп. и составил 11,1876 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1345 руб., максимальный - 11,2765 руб. Было заключено 22307 сделок. Объем торгов составил 35544,68... Минимальный курс юаня составил 11,1345 руб., максимальный - 11,2765 руб. Было заключено 22307 сделок. Объем торгов составил 35544,68...

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Американская финтех-компания Global Payments в четверг заключила несколько сделок, получив полный контроль над платежным сервисом Worldpay Inc. и избавившись от бизнеса по разработке различных решений для эмитентов. Как сообщает Global Payments, она выкупит 45% акций... Как сообщает Global Payments, она выкупит 45% акций... читать дальше

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Совет директоров ПАО "Вымпелком" утвердил стратегию развития компании до 2027 года, сообщил журналистам генеральный директор оператора Сергей Анохин. "Это стратегия активного, бурного роста. Мы защитили хорошие направления для инвестиций, планируем серьёзные внутренние... "Это стратегия активного, бурного роста. Мы защитили хорошие направления для инвестиций, планируем серьёзные внутренние... читать дальше

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