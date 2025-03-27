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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 84,2065 руб., курс евро - в размере 92,0029 руб.
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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в феврале замедлился до 0,2%
Рост промпроизводства в РФ в феврале замедлился до 0,2% после повышения на 2,2% в январе, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались слабее ожиданий экономистов. Во многом замедление объясняется "лишним" днем в феврале 2024 года
 
Продажи новых авто в РФ вернутся к росту после 2025 года
Продажи новых легковых автомобилей в России в 2025 г. снизятся на 11% в годовом выражении до 1,39 млн штук, но в 2026–2027 гг. начнут расти двузначными темпами. Об этом говорится в обзоре по развитию российского авторынка, подготовленном Oks Labs,...
 
Реальные ставки по потребкредитам приблизились к 40%
Средний уровень полной стоимости кредитов (ПСК) к концу марта приблизился к 40%. Это следует из данных с сайтов банков, которые изучили "Известия". В среднем у топ-15 игроков рынка он подскочил на 2,5 п.п. за две недели. Это объясняется резким...
 
В РФ растет спрос на мясные консервы
Натуральные продажи мясных консервов в России с марта 2024 по февраль 2025 года выросли на 18,5% к предыдущим 12 месяцам, денежные — на 25%, подсчитали в аналитической компании «Нильсен». Годом ранее эта категория, напротив, показывала снижение,...
 
27 марта 2025 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 84,2065 руб., курс евро - в размере 92,0029 руб.

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27 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 марта, составляет 84,2065 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,35 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 марта, составляет 92,0029 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 33,80 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
28 марта 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 28 марта снизилась на 2,08% и составила 56607,394 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 56607,394 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1203,070 млрд руб., или на...
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28 марта 2025 года 19:17
ЦБ: системно значимые банки на ПВР-подходе сэкономили 1,7 трлн руб. капитала
Банки, использующие подход на основе внутренних рейтингов, на начало декабря прошлого года сэкономили 1,7 трлн рублей капитала, говорится в годовом отчете ЦБ РФ.

Подход на основе внутренних рейтингов банков в рамках "Базеля II" точнее оценивает кредитные риски по...    читать дальше
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28 марта 2025 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,5201 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,93 коп. и составил 11,5201 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,391 руб., максимальный - 11,7515 руб. Было заключено 69316 сделок. Объем торгов составил 109983,57...
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28 марта 2025 года 19:12
В прошлом году объем покупок с использованием QR-кодов и биометрии достиг 4,2 трлн руб. - ЦБ РФ
Объем покупок с использованием QR-кодов и биометрии в 2024 году составил 4,2 трлн руб., всего произведено 2,3 млрд платежей, говорится в отчете ЦБ РФ об итогах работы за прошлый год.

Для сравнения, по итогам III квартала 2024 г. сумма платежей по QR-коду составила 2,6...    читать дальше
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28 марта 2025 года 18:56
Индекс МосБиржи упал на 1,9%, индекс РТС - на 1,7%
Российский фондовый рынок завершил пятницу существенным снижением индексов.

Торги утренней сессии на МосБирже открылись снижением индекса IMOEX2 на фоне отсутствия позитивных известий относительно новых официальных российско-американских контактов. Основная сессия также...    читать дальше
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28 марта 2025 года 18:49
ЦБ: за год объем подозрительных операций снизился на 21%
В прошлом году объем подозрительных операций составил 90 млрд руб., что на 21% ниже показателя 2023 года (113 млрд руб.), говорится в отчете ЦБ по итогам работы за 2024 год.

Объем обналичивания в торгово-розничном и туристическом секторах уменьшился на 13%, до 20 млрд...    читать дальше
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28 марта 2025 года 18:43
Крупнейшие банки РФ в стресс-сценарии потеряют 2,8 п.п. достаточности капитала, не уйдут под норматив - ЦБ
Результаты надзорного стресс-тестирования 27 крупнейших банков РФ на основе рискового сценария ЦБ показали снижение их достаточности капитала на 2,8 п.п., до 9,6%, что выше минимального значения норматива, говорится в годовом отчете Банка России

ЦБ сообщил, что в...    читать дальше
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28 марта 2025 года 18:37
Нефть усилила снижение в ходе торгов
Нефтяные цены усилили снижение вечером после выхода статданных по экономике США.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:21 мск составляла$73,62 за баррель, что на $0,41 (0,55%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов....    читать дальше
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28 марта 2025 года 18:32
Банк России отмечает расширение производства и выравнивание спроса, что не ведет к дальнейшему раскручиванию инфляции
Данные за первые месяцы 2025 года говорят о продолжении расширения производства и выравнивании спроса, что не приводит к дальнейшему раскручиванию инфляции и ослаблению рубля, отметила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Наши решения выверены таким образом,...    читать дальше
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28 марта 2025 года 18:19
США на 30 дней отложили санкции против сербской NIS
Власти США отсрочили на 30 дней введение санкций против сербской энергетической компании NIS, заявил в пятницу сербский президент Александр Вучич.

"Мы получили отсрочку в 30 дней в том, что касается санкций в отношении NIS", - написал он в сети Instagram (принадлежит...    читать дальше
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28 марта 2025 года 18:08
ЦБ повысил оценку профицита счета текущих операций РФ в 2024 г. до $62,3 млрд
В 2024 году профицит счета текущих операций платежного баланса РФ составил $62,3 млрд, что на $12,8 млрд, или на 26,0% больше, чем в 2023 году ($49,4 млрд), следует из обновленной оценки платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России.

Ранее ЦБ оценивал...    читать дальше
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28 марта 2025 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,4594 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,84 коп. и составил 11,4594 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,373 руб., максимальный - 11,7255 руб. Было заключено 11848 сделок. Объем торгов составил 26026,31...
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28 марта 2025 года 17:54
Центробанк не стал продлевать мораторий на ограничение ПСК по потребкредитам
Банк России не стал продлевать мораторий на ограничение полной стоимости потребительских кредитов, который действовал в течение 1-го квартала, говорится в сообщении регулятора.

Банк России вводит мораторий на применение ПСК в случае существенного изменения рыночных...    читать дальше
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28 марта 2025 года 17:47
Мартовский индекс потребдоверия в США упал до 57 пунктов - минимум с ноября 2022 г.
Индекс потребительского доверия в США в марте уменьшился до 57 пунктов по сравнению с 64,7 пункта месяцем ранее, по окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Это минимальный уровень с ноября 2022 года.

При этом предварительно...    читать дальше
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28 марта 2025 года 17:40
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 29 марта
ЦБ РФ с 29 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8223,39 (+101,64) руб./грамм; на серебро - 91,77 (+0,78) руб./грамм; на платину - 2625,84 (-4,82) руб./грамм; на палладий - 2628,53 (+30,22) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
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28 марта 2025 года 17:37
ЦБ РФ установил курс евро с 29 марта в размере 89,6553 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 марта, составляет 89,6553 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 88,88 коп.

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