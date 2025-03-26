Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5338,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3122,34 млрд руб.

26 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 26 марта составили по Российской Федерации 5338,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5126,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5095,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4893,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 26 марта составили 3122,34 млрд руб. против 3085,33777 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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