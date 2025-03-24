.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,4955 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в феврале составила 0,81%
Рост потребительских цен в феврале замедлился до 0,81% после повышения на 1,23% в январе, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 10,06% с 9,92% месяцем ранее. Рост цен в феврале оказался чуть выше прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,79%
 
Рейтинг российских банков за февраль
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за февраль 2025 год. В феврале 2025 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои...
 
Компании РФ в области беспилотных авиационных систем увеличили долю в мировом рынке
Российский рынок беспилотных авиационных систем (БАС) в 2024 г. составил 7% от общемирового, или 250 млрд руб. при курсе 105 руб. за $1, подсчитал фонд SK Capital. Общемировая оценка рынка БАС, которую использует SK Capital, составляет $34 млрд. В...
 
Список социально значимых товаров могут пересмотреть
Власти могут пересмотреть список социально значимых товаров. Депутат Госдумы Сергей Лисовский рассказал "Известиям", что обсудил этот вопрос на совещании с чиновниками из ФАС. В перечень входят 24 наименования базовых продуктов: несколько видов...
 
24 марта 2025 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,4955 руб.

 0  
24 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,73 коп. и составил 11,4955 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,3745 руб., максимальный - 11,651 руб. Было заключено 83194 сделки. Объем торгов составил 113980,91 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,6045 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
24 марта 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 24 марта снизилась на 1,10% и составила 59390,556 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 59390,556 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 660,995 млрд руб., или на...
.
24 марта 2025 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,4955 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,73 коп. и составил 11,4955 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,3745 руб., максимальный - 11,651 руб. Было заключено 83194 сделки. Объем торгов составил 113980,91...
.
24 марта 2025 года 18:57
Индекс МосБиржи снизился на 0,4%, индекс РТС вырос на 0,5%
Российский фондовый рынок завершил торги в понедельник разнонаправленными изменениями индексов.

Рынок акций РФ начал торги утренней сессии на МосБирже умеренным повышением в ожидании российско-американских консультаций. Основная сессия на Мосбирже началась ростом...    читать дальше
.
24 марта 2025 года 18:52
Годовая чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по МСФО составила 848,5 млрд руб.
По итогам 2024 года чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по МСФО составила 848,5 млрд рублей, что в 1,4 раза меньше по сравнению с 2023 годом, говорится в отчетности компании.

Выручка выросла на 8,7%, до 8,6 трлн руб. Операционные расходы составили 670,9 млрд руб. (647,4 млрд руб....
.
24 марта 2025 года 18:45
Финорганизациям, сайтам с массовой аудиторией, сервисам объявлений, запретят общаться с клиентами в иностранных мессенджерах - законопроект
Комитет Госдумы по информационным технологиям предложил расширить запрет на использование иностранных мессенджеров для информирования граждан и распространить его не только на ЦБ и банки, но и на некредитные финансовые организации, субъекты национальной платежной системы,...    читать дальше
.
24 марта 2025 года 18:37
В ЕАЭС расширили возможности упрощенного таможенного декларирования для отдельных категорий товаров
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) внесла изменения в инструкцию о порядке использования транспортных, коммерческих и иных документов в качестве декларации на товары, сообщила в понедельник пресс-служба ЕЭК.

"Расширены случаи использования упрощенного...    читать дальше
.
24 марта 2025 года 18:30
Трамп заявил, что со 2 апреля введет пошлины в 25% в отношении всех стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что со 2 апреля Вашингтон введет пошлины в размере 25% на товары из тех стран, которые покупают нефть или газ у Венесуэлы.

"Любая страна, которая закупает нефть и/или газ из Венесуэлы, будет должна заплатить США пошлину...    читать дальше
.
24 марта 2025 года 18:23
В прошлом году продажи прохладительных напитков росли самыми высокими темпами на FMCG-рынке РФ
Прохладительные напитки в 2024 году показали самые высокие темпы роста продаж в индустрии товаров повседневного спроса - 26,4% в стоимостном и 14,1% - в натуральном выражении, сообщается в презентации NielsenIQ, представленной на вебинаре "Индустрия соков, воды и напитков в 2025...    читать дальше
.
24 марта 2025 года 18:15
Россия может запретить импорт плодовых саженцев
Россия может ввести запрет на ввоз зарубежных плодовых саженцев.

Как сообщил "Интерфаксу" председатель ассоциации питомниководов и садоводов Ставрополья Айдын Ширинов, инициативу ассоциации о введении запрета на ввоз импортных однолетних и двухлетних саженцев плодовых...    читать дальше
.
24 марта 2025 года 18:07
ВЭБ возобновил публикацию отчетности по МСФО
ВЭБ возобновляет публикацию отчетности по стандартам МСФО. По итогам 2024 года чистая прибыль группы ВЭБ.РФ составила 75,8 млрд руб., что на 45,2% лучше результата 2023 года, сообщается в материалах госкорпорации.

Операционные доходы до вычета резервов за 2024 год...    читать дальше
.
24 марта 2025 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,4669 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,43 коп. и составил 11,4669 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,37 руб., максимальный - 11,615 руб. Было заключено 14045 сделок. Объем торгов составил 23582,43 млн...
.
24 марта 2025 года 17:54
В работе провайдера Lovit до сих пор остаются проблемы из-за продолжающейся DDoS-атаки
Роскомнадзор (РКН) сообщает, что проблемы с работой ресурсов провайдера домашнего интернета Lovit до сих пор остаются, так как компания не была готова к мощной DDoS-атаке, которая длится уже более трех суток.

"Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи...    читать дальше
.
24 марта 2025 года 17:49
Нефть дорожает вечером
Вечером подъем цен на нефть эталонных марок продолжается.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:32 мск подорожали на $0,52 (0,72%), до $72,68 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на Нью-Йоркской товарной бирже...    читать дальше
.
24 марта 2025 года 17:48
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 25 марта
ЦБ РФ с 25 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8126,74 (-140,79) руб./грамм; на серебро - 89,47 (-1,17) руб./грамм; на платину - 2631,88 (-59,42) руб./грамм; на палладий - 2580,65 (+3,64) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
.
24 марта 2025 года 17:46
Банки обяжут ограничивать снятие денег в банкоматах при подозрении на мошенничество
Комитет Госдумы по информационным технологиям одобрил поправки в закон о банковской деятельности, согласно которым банки будут обязаны ограничивать выдачу наличных денежных средств через банкоматы, если есть основание полагать, что выдача средств происходит без согласия...    читать дальше
.
24 марта 2025 года 17:45
ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 марта в размере 83,8737 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 марта, составляет 83,8737 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 76,63 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.