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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 359 млрд руб.
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21 марта 2025 года 10:05
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 359 млрд руб.
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21 марта. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 21 марта по данным на начало операционного дня снизилось до 359 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 411,2 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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