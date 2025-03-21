21 марта 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
21 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|январь 2025
|10:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|март 2025
|12:30
|Баланс счета текущих операций Италии
|январь 2025
|18:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|март 2025
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
21 марта 2025 года 08:31
Американские фондовые индексы завершили торги в четверг в небольшом минусе.
Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка опустился на 11,31 пункта (0,03%) и составил 41953,32 пункта. Значение S&P 500 снизилось на 12,4 пункта (0,22%) - до 5662,89... читать дальше
.
21 марта 2025 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 13 выпускам облигаций на общую сумму 57,7 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
.
21 марта 2025 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 67 выпускам облигаций на общую сумму 12,85 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
... читать дальше
.
21 марта 2025 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций на общую сумму $89,53 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
... читать дальше
.
21 марта 2025 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $213,28 млн.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на...
.
21 марта 2025 года 08:25
Нефтяные цены повышаются с утра и, вероятно, завершат неделю в плюсе.
Поддержку котировкам оказывают ожидания сокращения предложения, укрепившиеся после расширения США санкций против нефтяного сектора Ирана, а также публикации планов по компенсации избыточной добычи в... читать дальше
.
21 марта 2025 года 08:24
Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении, в соответствии с новым графиком компенсаций ранее недосокращенных объемов смогут в апреле увеличить добычу нефти на 88 тыс. баррелей в сутки - до 35,5 млн б/с.
Согласно ранее осуществленным расчетам, рост добычи мог бы составить... читать дальше
.
21 марта 2025 года 08:17
Чистая прибыль по МСФО, относящаяся к акционерам "Роснефти", в 2024 году составила 1,084 трлн рублей, что на 14,4% ниже год к году и обусловлено, прежде всего, повышением ставок заемного финансирования, а также неденежными факторами, включая курсовую переоценку валютных... читать дальше
.
21 марта 2025 года 08:10
По итогам вчерашних торгов фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снизились, инвесторы изучали новости компаний и анализировали результаты заседаний центральных банков.
Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 снизился на 0,43% - до... читать дальше
.
21 марта 2025 года 08:03
Рынок акций РФ начал торги утренней сессии на Мосбирже плавным снижением в рамках коррекции после заметного роста в начале этой недели - участники рынка оценивают новые сообщения, касающиеся урегулирования конфликта вокруг Украины, а также ждут итогов пятничного заседания ЦБ РФ... читать дальше
.
21 марта 2025 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 марта, составляет 84,3955 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 154,68 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 марта, составляет 92,4633 руб. По сравнению с...
.
21 марта 2025 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
08:05
Объем спроса нерезидентов на американские... читать дальше
.
20 марта 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 60014,166 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 5,584 млрд руб., или на...
.
20 марта 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 13,11 коп. и составил 11,5901 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,479 руб., максимальный - 11,657 руб. Было заключено 87987 сделок. Объем торгов составил 110508,55...
.
20 марта 2025 года 18:59
Рынок акций РФ завершил торги снижением индексов. Инвесторы ожидали новых геополитический сообщений и пятничного заседания ЦБ РФ по ставке и сигналов регулятора по дальнейшей монетарной политике; поддержку вечером оказала выросшая нефть.
Индекс МосБиржи... читать дальше
.
20 марта 2025 года 18:56
Центробанк Турции повысил ставку по кредитам overnignt на 2 процентных пункта - до 46% - в ходе внеочередного заседания в четверг, стремясь поддержать лиру и ограничить последствия ее ослабления для инфляции.
Регулятор сохранил ставку семидневных операций РЕПО (ключевая... читать дальше
.