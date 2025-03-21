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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в феврале составила 0,81%
Рост потребительских цен в феврале замедлился до 0,81% после повышения на 1,23% в январе, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 10,06% с 9,92% месяцем ранее. Рост цен в феврале оказался чуть выше прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,79%
 
Прибыль банков в 2025 году может составить 3,6-4,1 трлн руб.
Российский банковский сектор в 2025 году может заработать чистую прибыль в диапазоне 3,6-4,1 трлн рублей, но результаты по отдельным банкам будут неоднородными из-за различий в бизнес-моделях, говорится в исследовании Аналитического кредитного...
 
Жертв телефонных мошенников внесут в специальную базу
Депутаты рассмотрели и одобрили в первом чтении законопроект о борьбе с телефонным мошенничеством. В нижнюю палату парламента приезжали представители Минцифры - это главный автор документа. Чиновники представили доклад по ключевым нормам будущего...
 
Добровольные взносы в Соцфонд вносят менее 0,5% самозанятых
Самозанятые граждане не спешат пользоваться предоставленной им возможностью добровольной уплаты взносов в Социальный фонд для формирования будущих пенсий, пишет "Коммерсант". Специальный льготный налоговый режим для самозанятых, при котором они...
 
21 марта 2025 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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21 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
08:05 Объем спроса нерезидентов на американские активы январь 2025
10:45 Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции март 2025
12:30 Баланс счета текущих операций Италии январь 2025
18:00 Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне март 2025

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
21 марта 2025 года 08:31
Американские фондовые индикаторы завершили четверг в небольшом минусе
Американские фондовые индексы завершили торги в четверг в небольшом минусе.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка опустился на 11,31 пункта (0,03%) и составил 41953,32 пункта. Значение S&P 500 снизилось на 12,4 пункта (0,22%) - до 5662,89...    читать дальше
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21 марта 2025 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 13 выпускам облигаций на общую сумму 57,7 млрд руб.
Сегодня ожидаются погашения по 13 выпускам облигаций на общую сумму 57,7 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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21 марта 2025 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 67 выпускам облигаций на общую сумму 12,85 млрд руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 67 выпускам облигаций на общую сумму 12,85 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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21 марта 2025 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций на общую сумму $89,53 млн
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций на общую сумму $89,53 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...    читать дальше
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21 марта 2025 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $213,28 млн
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $213,28 млн.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...
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21 марта 2025 года 08:25
Нефть дорожает с утра
Нефтяные цены повышаются с утра и, вероятно, завершат неделю в плюсе.

Поддержку котировкам оказывают ожидания сокращения предложения, укрепившиеся после расширения США санкций против нефтяного сектора Ирана, а также публикации планов по компенсации избыточной добычи в...    читать дальше
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21 марта 2025 года 08:24
ОПЕК+ в апреле сможет увеличить добычу на 88 тыс. б/с, добыча РФ три месяца будет стабильна
Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении, в соответствии с новым графиком компенсаций ранее недосокращенных объемов смогут в апреле увеличить добычу нефти на 88 тыс. баррелей в сутки - до 35,5 млн б/с.

Согласно ранее осуществленным расчетам, рост добычи мог бы составить...    читать дальше
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21 марта 2025 года 08:17
Годовая чистая прибыль "Роснефти" по МСФО составила 1,084 трлн руб., вровень с консенсусом
Чистая прибыль по МСФО, относящаяся к акционерам "Роснефти", в 2024 году составила 1,084 трлн рублей, что на 14,4% ниже год к году и обусловлено, прежде всего, повышением ставок заемного финансирования, а также неденежными факторами, включая курсовую переоценку валютных...    читать дальше
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21 марта 2025 года 08:10
Европейские рынки акций закрылись в красной зоне
По итогам вчерашних торгов фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снизились, инвесторы изучали новости компаний и анализировали результаты заседаний центральных банков.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 снизился на 0,43% - до...    читать дальше
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21 марта 2025 года 08:03
Рынок акций РФ начал утреннюю сессию небольшим снижением индекса IMOEX2
Рынок акций РФ начал торги утренней сессии на Мосбирже плавным снижением в рамках коррекции после заметного роста в начале этой недели - участники рынка оценивают новые сообщения, касающиеся урегулирования конфликта вокруг Украины, а также ждут итогов пятничного заседания ЦБ РФ...    читать дальше
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21 марта 2025 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 84,3955 руб., курс евро - в размере 92,4633 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 марта, составляет 84,3955 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 154,68 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 марта, составляет 92,4633 руб. По сравнению с...
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21 марта 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

08:05

Объем спроса нерезидентов на американские...    читать дальше
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20 марта 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 20 марта выросла на 0,01% и составила 60014,166 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 60014,166 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 5,584 млрд руб., или на...
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20 марта 2025 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,5901 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 13,11 коп. и составил 11,5901 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,479 руб., максимальный - 11,657 руб. Было заключено 87987 сделок. Объем торгов составил 110508,55...
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20 марта 2025 года 18:59
Рынок российских акций снизился на 0,2-2%
Рынок акций РФ завершил торги снижением индексов. Инвесторы ожидали новых геополитический сообщений и пятничного заседания ЦБ РФ по ставке и сигналов регулятора по дальнейшей монетарной политике; поддержку вечером оказала выросшая нефть.

Индекс МосБиржи...    читать дальше
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20 марта 2025 года 18:56
Центробанк Турции повысил ставку по кредитам overnignt
Центробанк Турции повысил ставку по кредитам overnignt на 2 процентных пункта - до 46% - в ходе внеочередного заседания в четверг, стремясь поддержать лиру и ограничить последствия ее ослабления для инфляции.

Регулятор сохранил ставку семидневных операций РЕПО (ключевая...    читать дальше
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