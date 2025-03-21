ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 84,3955 руб., курс евро - в размере 92,4633 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 марта, составляет 92,4633 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 163,76 коп.

21 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 марта, составляет 84,3955 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 154,68 коп.

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Американские фондовые индексы завершили торги в четверг в небольшом минусе. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка опустился на 11,31 пункта (0,03%) и составил 41953,32 пункта. Значение S&P 500 снизилось на 12,4 пункта (0,22%) - до 5662,89... Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка опустился на 11,31 пункта (0,03%) и составил 41953,32 пункта. Значение S&P 500 снизилось на 12,4 пункта (0,22%) - до 5662,89... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 13 выпускам облигаций на общую сумму 57,7 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 67 выпускам облигаций на общую сумму 12,85 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций на общую сумму $89,53 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $213,28 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на...

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Нефтяные цены повышаются с утра и, вероятно, завершат неделю в плюсе. Поддержку котировкам оказывают ожидания сокращения предложения, укрепившиеся после расширения США санкций против нефтяного сектора Ирана, а также публикации планов по компенсации избыточной добычи в... Поддержку котировкам оказывают ожидания сокращения предложения, укрепившиеся после расширения США санкций против нефтяного сектора Ирана, а также публикации планов по компенсации избыточной добычи в... читать дальше

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Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении, в соответствии с новым графиком компенсаций ранее недосокращенных объемов смогут в апреле увеличить добычу нефти на 88 тыс. баррелей в сутки - до 35,5 млн б/с. Согласно ранее осуществленным расчетам, рост добычи мог бы составить... Согласно ранее осуществленным расчетам, рост добычи мог бы составить... читать дальше

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Чистая прибыль по МСФО, относящаяся к акционерам "Роснефти", в 2024 году составила 1,084 трлн рублей, что на 14,4% ниже год к году и обусловлено, прежде всего, повышением ставок заемного финансирования, а также неденежными факторами, включая курсовую переоценку валютных... читать дальше

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По итогам вчерашних торгов фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снизились, инвесторы изучали новости компаний и анализировали результаты заседаний центральных банков. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 снизился на 0,43% - до... Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 снизился на 0,43% - до... читать дальше

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Рынок акций РФ начал торги утренней сессии на Мосбирже плавным снижением в рамках коррекции после заметного роста в начале этой недели - участники рынка оценивают новые сообщения, касающиеся урегулирования конфликта вокруг Украины, а также ждут итогов пятничного заседания ЦБ РФ... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 марта, составляет 84,3955 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 154,68 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 марта, составляет 92,4633 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 марта, составляет 92,4633 руб. По сравнению с...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 08:05 08:05 Объем спроса нерезидентов на американские... Объем спроса нерезидентов на американские... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 60014,166 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 5,584 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 13,11 коп. и составил 11,5901 руб. Минимальный курс юаня составил 11,479 руб., максимальный - 11,657 руб. Было заключено 87987 сделок. Объем торгов составил 110508,55... Минимальный курс юаня составил 11,479 руб., максимальный - 11,657 руб. Было заключено 87987 сделок. Объем торгов составил 110508,55...

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Рынок акций РФ завершил торги снижением индексов. Инвесторы ожидали новых геополитический сообщений и пятничного заседания ЦБ РФ по ставке и сигналов регулятора по дальнейшей монетарной политике; поддержку вечером оказала выросшая нефть. Индекс МосБиржи... Индекс МосБиржи... читать дальше

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Центробанк Турции повысил ставку по кредитам overnignt на 2 процентных пункта - до 46% - в ходе внеочередного заседания в четверг, стремясь поддержать лиру и ограничить последствия ее ослабления для инфляции. Регулятор сохранил ставку семидневных операций РЕПО (ключевая... Регулятор сохранил ставку семидневных операций РЕПО (ключевая... читать дальше

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