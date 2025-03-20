20 марта 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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20 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Цены производителей в Германии
|февраль 2025
|13:00
|Объем строительства в еврозоне
|январь 2025
|15:00
|Процентная ставка Банка Англии
|март 2025
|15:30
|Баланс счета текущих операций США
|IV квартал 2024
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 02 по 08 марта
|15:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|март 2025
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 23 февраля по 01 марта
|17:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|февраль 2025
|17:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|февраль 2025
Это автоматическое сообщение.
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20 марта 2025 года 18:45
Американская криптовалютная биржа Kraken договорилась о покупке площадки для торговли фьючерсами NinjaTrader за $1,5 млрд, говорится в пресс-релизе покупателя.
Kraken называет сделку крупнейшей в истории объединения криптовалютных и традиционных финансовых... читать дальше
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20 марта 2025 года 18:38
Экономика Латвии и Эстонии в 2025 году вырастут в пределах 1,4%, в Литве рост будет более активным - 2,5%, свидетельствуют данные мартовского макроэкономического исследования банка Luminor, опубликованного на его сайте.
Luminor понизил прогноз экономического роста в... читать дальше
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20 марта 2025 года 18:30
Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал депутатский законопроект, который позволяет субъектам МСП, а также самозанятыми требовать от банков предоставления кредитных каникул сроком до шести месяцев раз в пять лет, независимо от их финансового положения.
Отзыв... читать дальше
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20 марта 2025 года 18:22
Цены на нефть прибавляют более 1,4% в четверг на информации об ужесточении Вашингтоном санкций в отношении поставок иранской нефти.
Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:05 мск составляет $71,77 за баррель, что на... читать дальше
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20 марта 2025 года 18:16
РФ в январе-феврале этого года экспортировала в Китай пшеницы на $1,3 млн, что в 9 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года (на $11,3 млн), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.
В феврале в годовом выражении экспорт... читать дальше
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20 марта 2025 года 18:08
Граждане Украины, не имеющие законных оснований для пребывания в России, должны покинуть страну или урегулировать свое положение до 10 сентября текущего года.
Соответствующий указ подписан президентом РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой... читать дальше
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20 марта 2025 года 17:56
Министерство финансов США в четверг объявило о расширении санкционного списка, которое затронуло зарубежные компании, связанные с Ираном.
В частности, в SDN List Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов включены 13 компаний из КНР (в том...
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20 марта 2025 года 17:49
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому иностранцы и апатриды могут осуществлять в РФ трудовую деятельность без патента при прохождении дактилоскопии и медосвидетельствования на наркотики и опасные инфекционные заболевания.
Документ, опубликованный на... читать дальше
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20 марта 2025 года 17:40
ООО "Российская инновационная топливно-энергетическая компания" (РИТЭК, входит в группу "ЛУКОЙЛ") в 2024 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 16,3 млрд рублей, что на 3,4% больше показателя за предыдущий год, говорится в отчетности предприятия.
Выручка... читать дальше
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20 марта 2025 года 17:34
ЦБ РФ с 21 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8214,88 (+155,22) руб./грамм; на серебро - 92,04 (+1,25) руб./грамм; на платину - 2694,38 (+28,07) руб./грамм; на палладий - 2612,98 (+39,9) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение.
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20 марта 2025 года 17:33
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 марта, составляет 92,4633 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 163,76 коп.
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20 марта 2025 года 17:33
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 марта, составляет 84,3955 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 154,68 коп.
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20 марта 2025 года 17:29
Американские фондовые индексы слабо снижаются в четверг.
Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:00 мск в четверг опустился на 30,81 пункта (0,07%) и составил 41933,82 пункта.
Значение S&P 500 снизилось на 5,58 пункта (0,1%) - до... читать дальше
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20 марта 2025 года 17:25
0 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 20 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-920 на 14 млрд 386,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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20 марта 2025 года 17:24
Продажи на вторичном рынке жилья в США в феврале увеличились на 4,2% относительно предыдущего месяца - до 4,26 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR).
В январе, по пересмотренным данным, продажи составили 4,09... читать дальше
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20 марта 2025 года 17:00
Правительство направило в Госдуму положительный отзыв на депутатский законопроект, который предлагает запретить кредиторам начислять штрафы по просроченным кредитам, если клиент умер, а его наследники еще не получили наследство в виде долга.
Документ (N532254-8) был... читать дальше
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