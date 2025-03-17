Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,5714 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,4085 руб., максимальный - 11,742 руб. Было заключено 11145 сделок. Объем торгов составил 22758,13 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,46 руб. за юань.

17 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 21,75 коп. и составил 11,5714 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 60366,099 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1414,493 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 23,99 коп. и составил 11,5504 руб. Минимальный курс юаня составил 11,323 руб., максимальный - 11,752 руб. Было заключено 107878 сделок. Объем торгов составил 114493,66... Минимальный курс юаня составил 11,323 руб., максимальный - 11,752 руб. Было заключено 107878 сделок. Объем торгов составил 114493,66...

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Доля платежей в российских рублях при оплате импортных поставок в РФ товаров и оказания услуг в январе 2025 года достигла нового максимума - 51,2%, следует из данных ЦБ РФ о валютной структуре внешнеторговых расчетов. Впервые более половины расчетов за импорт в РФ было выполнено... читать дальше

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Европейский трансграничный механизм углеродного регулирования (CBAM) к 2026 году, когда намечен старт взимания платежей с импортеров, может сильно видоизмениться. Таким мнением поделился с журналистами специальный представитель президента РФ по связям с международными... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе, отыграв новости о планах президентов США и России провести телефонный разговор во вторник в рамках процесса урегулирования конфликта вокруг Украины. Внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы и росла нефть. Рост индекса МосБиржи... читать дальше

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Совет Думы принял решение рассмотреть отчет ЦБ за 2024 г. на пленарном заседании 9 апреля, сообщил журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. "Совет Государственной Думы принял решение заслушать отчет о работе Банка России в 2024 году на заседании Государственной... читать дальше

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Комитет по денежно-кредитной политике (КДКП) Национального банка Казахстана обновил свой прогноз по траектории базовой ставки, которая в настоящее время составляет 16,5% годовых. Ее медианное значение составит 16% в 2025 году и 14% в 2026 году. В 2027 году медиана базовой ставки... читать дальше

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Котировки фьючерсов на эталонные марки нефти растеряли часть роста, достигнутого ранее в ходе торгов. Цены на нефть получают поддержку от более сильных, чем ожидалось, экономических данных Китая, а также сообщений о расширении мер стимулирования китайской экономики,... Цены на нефть получают поддержку от более сильных, чем ожидалось, экономических данных Китая, а также сообщений о расширении мер стимулирования китайской экономики,... читать дальше

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ПАО "Орскнефтеоргсинтез" в 2024 году получило 5,5 млрд рублей чистого убытка, это в 2,7 раза меньше, чем годом ранее, говорится в бухгалтерской отчетности компании. Выручка предприятия выросла на 5,9% - до 24,2 млрд рублей. НПЗ получил прибыль от продаж в 6,1 млрд... НПЗ получил прибыль от продаж в 6,1 млрд... читать дальше

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Полноформатное соглашение о свободной торговле между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Ираном вступит в силу 15 мая текущего года, сообщил министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев. Как говорится в сообщении торгового... Как говорится в сообщении торгового... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 21,75 коп. и составил 11,5714 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4085 руб., максимальный - 11,742 руб. Было заключено 11145 сделок. Объем торгов составил 22758,13... Минимальный курс юаня составил 11,4085 руб., максимальный - 11,742 руб. Было заключено 11145 сделок. Объем торгов составил 22758,13...

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ЦБ РФ с 18 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8071,99 (-109,97) руб./грамм; на серебро - 91,87 (+0,67) руб./грамм; на платину - 2691,52 (-10,08) руб./грамм; на палладий - 2631,89 (+32,08) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 марта, составляет 90,8443 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 276,44 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 марта, составляет 84,3059 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 126,35 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Чистая прибыль группы компаний "Трансмашхолдинг" (ТМХ) по МСФО выросла в 2024 г. в 2,7 раза, до 28,1 млрд руб. против 10,5 млрд руб. годом ранее, сообщается в отчёте компании. Выручка ТМХ увеличилась на 22,6% (или в 1,2 раза), до 504,7 млрд руб. Валовая прибыль в 2024... Валовая прибыль в 2024... читать дальше

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Американские фондовые индексы открывшие торги в понедельник в небольшом минусе, перешли к росту. Рынок продолжает корректироваться после недавнего спада, в результате которого значение S&P 500 на прошлой неделе опустилось на 10% ниже февральского пика, указав на... Рынок продолжает корректироваться после недавнего спада, в результате которого значение S&P 500 на прошлой неделе опустилось на 10% ниже февральского пика, указав на... читать дальше

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