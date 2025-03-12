Запасы нефти в США выросли за период с 28 февраля по 7 марта на 1448 тыс. баррелей, бензина - упали на 5737 тыс. баррелей

12 марта. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе выросли на 1448 тыс. баррелей - до 435,223 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 5737 тыс. баррелей и составили 241,101 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 1559 тыс. баррелей, достигнув 117,595 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 2000 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1613 тыс. баррелей и стабильности запасов дистиллятов.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 59040,057 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 415,013 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,40 коп. и составил 11,9333 руб. Минимальный курс юаня составил 11,856 руб., максимальный - 12,013 руб. Было заключено 73750 сделок. Объем торгов составил 99762,39... Минимальный курс юаня составил 11,856 руб., максимальный - 12,013 руб. Было заключено 73750 сделок. Объем торгов составил 99762,39...

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За период с 4 по 10 марта инфляция составила 0,11%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 25 февраля по 3 марта 2025 г. инфляция составила 0,15%. С начала марта цены выросли на 0,17%, с начала года - 2,22%. С начала марта цены выросли на 0,17%, с начала года - 2,22%. В марте 2024 года цены... В марте 2024 года цены... читать дальше

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Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в 2024 году, по предварительным данным, составила 10,5 млн человек против 12,2 млн человек в 2023 году, сообщил в среду Росстат. Уровень бедности в РФ в 2024 году составил исторически минимальные 7,2% после... Уровень бедности в РФ в 2024 году составил исторически минимальные 7,2% после... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за период с 4 по 10 марат 2025 г. выросли на 0,18% , сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 25 февраля по 3 марта цены выросли на 0,19%. По отношению к началу года цены к 10 марта выросли на 1,39% (общая... По отношению к началу года цены к 10 марта выросли на 1,39% (общая... читать дальше

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Российский фондовый рынок завершил торги в среду снижением индексов. Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже демонстрировал умеренный рост на ожиданиях возможного снижения геополитических рисков - участники рынка оценивали сообщения, поступающие... Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже демонстрировал умеренный рост на ожиданиях возможного снижения геополитических рисков - участники рынка оценивали сообщения, поступающие... читать дальше

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Казахстан в ближайшее время скорректирует добычу нефти, чтобы полностью соответствовать лимитам, закрепленным соглашением в рамках ОПЕК+, заявило министерство энергетики республики. "Республика Казахстан приняла необходимые меры для компенсации временного увеличения... "Республика Казахстан приняла необходимые меры для компенсации временного увеличения... читать дальше

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ВТБ с 12 марта запустил оплату покупок в Турции по QR-коду, говорится в сообщении банка. Оплачивать покупки в точках продаж можно по всей стране, наведя камеру через ВТБ Онлайн на QR-код на чеке или терминале. Платежи осуществляются в рублях с последующей конвертацией в... Платежи осуществляются в рублях с последующей конвертацией в... читать дальше

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Импорт алмазов из России в Индию в 2024 году упал на 15%, составив 5,74 млн карат, сообщило министерство торговли и промышленности Индии. Годом ранее было ввезено 6,8 млн карат. В денежном выражении падение было более существенным - на 39%, до $664 млн по сравнению с $1,093 млрд... читать дальше

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Аналитики повысили прогноз по инфляции в РФ на 2025 год до 7,0% с 6,8% в феврале, следует из опроса ЦБ РФ. Опрос проводился 7-11 марта 2025 года. Эксперты немного пересмотрели прогноз по ВВП РФ на текущий год: ждут его рост на 1,7% против 1,6% ранее. Эксперты немного пересмотрели прогноз по ВВП РФ на текущий год: ждут его рост на 1,7% против 1,6% ранее. Ожидания... Ожидания... читать дальше

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Еврокомиссия (ЕК) опубликовала список американских товаров, на которые может ввести пошлины, в нем, в частности, значатся мотоциклы и алкогольные напитки, сообщает в среду Politico. В опубликованном Politico подробном 99-страничном списке ЕК значится, среди прочего,... В опубликованном Politico подробном 99-страничном списке ЕК значится, среди прочего,... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1448 тыс. баррелей - до 435,223 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 5737 тыс. баррелей и составили 241,101 млн... читать дальше

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Российские инвесторы в 2024 году трансформировали 62 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) старого типа в новый, говорится в сообщении Минфина. Всего за 2024 год было открыто около 605 тыс. ИИС, за январь 2025 года - 33,2 тыс. Такие данные замминистра Иван... Всего за 2024 год было открыто около 605 тыс. ИИС, за январь 2025 года - 33,2 тыс. Такие данные замминистра Иван... читать дальше

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Грузооборот морских портов России за 2 месяца 2025 года уменьшился на 6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 131,6 млн тонн, говорится в сообщении Ассоциации морских торговых портов (АСОП). Объём перевалки сухогрузов составил 64,5 млн тонн... Объём перевалки сухогрузов составил 64,5 млн тонн... читать дальше

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Законопроект об ограничении количества банковских карт, оформленных на одного гражданина, может быть рассмотрен в текущую сессию парламента, обсуждается лимит - не более пяти карт, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Я бы как раз... "Я бы как раз... читать дальше

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