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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5239,3 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3532,62 млрд руб.
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21 февраля 2025 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5239,3 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3532,62 млрд руб.
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21 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 21 февраля составили по Российской Федерации 5239,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5038,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5180,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4961,7 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 21 февраля составили 3532,62 млрд руб. против 3567,98316 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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