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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5180,2 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3567,98 млрд руб.
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20 февраля 2025 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5180,2 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3567,98 млрд руб.
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20 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 20 февраля составили по Российской Федерации 5180,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4961,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5178,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4968 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 20 февраля составили 3567,98 млрд руб. против 3664,88771 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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