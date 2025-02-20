Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5180,2 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3567,98 млрд руб.

20 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 20 февраля составили по Российской Федерации 5180,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4961,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5178,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4968 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 20 февраля составили 3567,98 млрд руб. против 3664,88771 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.