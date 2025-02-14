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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 15 февраля в размере 94,8876 руб.
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14 февраля 2025 года 17:29
ЦБ РФ установил курс евро с 15 февраля в размере 94,8876 руб.
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14 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 февраля, составляет 94,8876 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,45 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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