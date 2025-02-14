ЦБ РФ установил курс евро с 15 февраля в размере 94,8876 руб.

14 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 15 февраля, составляет 94,8876 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,45 коп.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,29 коп. и составил 12,4143 руб. Минимальный курс юаня составил 12,187 руб., максимальный - 12,6255 руб. Была заключена 81721 сделка. Объем торгов составил 149134,23... Минимальный курс юаня составил 12,187 руб., максимальный - 12,6255 руб. Была заключена 81721 сделка. Объем торгов составил 149134,23...

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"Газпром нефть" в 2024 году получила чистую прибыль в размере 479,5 млрд рублей, что на 25% меньше, чем годом ранее, сообщила компания. Таким образом, прибыль компании за 2-е полугодие - 151 млрд рублей, то время как рынок ожидал 158 млрд рублей. Ближе всех оказался прогноз... читать дальше

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Российский фондовый рынок завершил торги в пятницу разнонаправленными изменениями индексов. Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже демонстрировал умеренный рост на ожиданиях снижения геополитических рисков после состоявшегося 12 февраля телефонного... Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже демонстрировал умеренный рост на ожиданиях снижения геополитических рисков после состоявшегося 12 февраля телефонного... читать дальше

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Котировки фьючерсов на нефть сорта Brent замедлили рост в пятницу, а затем упали ниже флэтовой линии, тогда как фьючерсы на WTI снижаются несколько сильнее. Трейдеры оценивают новые шаги президента США Дональда Трампа в сфере внешней торговли. Накануне он поручил своей... Трейдеры оценивают новые шаги президента США Дональда Трампа в сфере внешней торговли. Накануне он поручил своей... читать дальше

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Индекс цен на экспортируемые из США товары и услуги в январе вырос на максимальные с мая 2022 года 1,3% по сравнению с декабрем, по данным Минтруда страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение всего на 0,3%, сообщает Trading Economics. Несельскохозяйственный... Несельскохозяйственный... читать дальше

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Запасы какао-бобов на биржевых складах в Лондоне и Нью-Йорке упали до рекордно низкого уровня, что стало очередным признаком острого дефицита этого товара после нескольких неурожайных лет в странах, являющихся его основными производителями, пишет Financial Times. Так,... Так,... читать дальше

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Размер доли участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, по данным на 1 января 2025 года составил 5,86%, сообщает Банк России. Согласно данным ЦБ на 1 января 2024 года, тот же... Согласно данным ЦБ на 1 января 2024 года, тот же... читать дальше

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Экспорт электроэнергии из РФ в 2024 г. снизился на 17,6%, до 8,53 млрд кВт.ч, говорится в сообщении "Интер РАО". Почти 54% экспортных поставок в 2024 г. пришлось на долю Казахстана, зафиксирован рост поставок в Киргизию, Монголию и по некоторым другим направлениям.... Почти 54% экспортных поставок в 2024 г. пришлось на долю Казахстана, зафиксирован рост поставок в Киргизию, Монголию и по некоторым другим направлениям.... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по РСБУ в 2024 г. выросла на 8,5% по сравнению с 2023 г., до 38,88 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка составила 52,91 млрд руб. (+28%). Выручка от экспорта электроэнергии выросла на 25,3%, до 33,8 млрд руб. Увеличение... Выручка составила 52,91 млрд руб. (+28%). Выручка от экспорта электроэнергии выросла на 25,3%, до 33,8 млрд руб. Увеличение... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,10 коп. и составил 12,3703 руб. Минимальный курс юаня составил 12,1545 руб., максимальный - 12,6295 руб. Было заключено 28734 сделки. Объем торгов составил 46207,82... Минимальный курс юаня составил 12,1545 руб., максимальный - 12,6295 руб. Было заключено 28734 сделки. Объем торгов составил 46207,82...

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Американские фондовые индексы в основном стабильны в начале торгов в пятницу, инвесторы оценивают статданные и новости компаний. Dow Jones Industrial Average к 17:44 мск повысился на 0,01% и составил 44714,77 пункта. Standard & Poor's 500 увеличился на 0,08% - до... Dow Jones Industrial Average к 17:44 мск повысился на 0,01% и составил 44714,77 пункта. Standard & Poor's 500 увеличился на 0,08% - до... читать дальше

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ЦБ РФ с 15 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8464,66 (+2,04) руб./грамм; на серебро - 93,71 (+0,74) руб./грамм; на платину - 2891,91 (-8,47) руб./грамм; на палладий - 2862,88 (+9,33) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Объем промышленного производства в США в январе увеличился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Эксперты в среднем прогнозировали повышение на 0,3%, по данным Trading Economics. В декабре, согласно пересмотренным данным,... В декабре, согласно пересмотренным данным,... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 февраля, составляет 94,8876 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,45 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 февраля, составляет 90,3099 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 72,14 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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риложение китайской соцсети TikTok вернулось в App Store и Google Play, пишет MarketWatch. Apple Inc. (SPB: AAPL) и Google (принадлежит Alphabet Inc. (SPB: GOOG)) удалили TikTok из своих магазинов приложений после вступления в силу 19 января закона о запрете соцсети в... Apple Inc. (SPB: AAPL) и Google (принадлежит Alphabet Inc. (SPB: GOOG)) удалили TikTok из своих магазинов приложений после вступления в силу 19 января закона о запрете соцсети в... читать дальше

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