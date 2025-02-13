ЦБ РФ установил курс евро с 14 февраля в размере 94,9221 руб.

13 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 14 февраля, составляет 94,9221 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 308,98 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 59380,095 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 2567,620 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 43,20 коп. и составил 12,331 руб. Минимальный курс юаня составил 12,13 руб., максимальный - 12,474 руб. Было заключено 145719 сделок. Объем торгов составил 180420,41... Минимальный курс юаня составил 12,13 руб., максимальный - 12,474 руб. Было заключено 145719 сделок. Объем торгов составил 180420,41...

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Рынок акций РФ завершил торги уверенным ростом, подогретый накануне вечером новостями о состоявшемся длительном телефонном разговоре президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в котором обсуждался конфликт на Украине и возможность начала переговорного процесса.... читать дальше

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Цены на нефть остаются в минусе, но поднялись с внутридневных минимумов. Рынок оценивает информацию о том, что президенты США и России договорились начать переговоры об урегулировании украинского конфликта. Трейдеры полагают, что нормализация в регионе может повлечь за... Рынок оценивает информацию о том, что президенты США и России договорились начать переговоры об урегулировании украинского конфликта. Трейдеры полагают, что нормализация в регионе может повлечь за... читать дальше

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Группа "Черкизово", один из ведущих производителей мясной продукции РФ, в 2024 году направила 47 млрд рублей на инвестпрограмму и сделки M&A. Однако в 2025 году планируется значительное сокращение инвестпрограммы из-за уменьшение субсидируемого финансирования и высокой стоимости... читать дальше

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Индия в январе 2025 года импортировала 6,34 млн карат алмазов, что на 34% ниже данных годичной давности и на 11% ниже данных декабря, следует из предварительных данных Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion... читать дальше

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Вице-премьер Александр Новак поручил Минсельхозу РФ совместно с Минпромторгом проработать внедрение прямых контрактов сельхозпроизводителей с розничными сетями с формулой цены для реализации продовольственной продукции, сообщила пресс-служба правительства. Кроме того, оба... читать дальше

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Американские фондовые индексы повышаются в начале торгов в четверг, трейдеры оценивают статданные и корпоративную отчетность. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 7 тыс. - до 213 тыс., сообщило... Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 7 тыс. - до 213 тыс., сообщило... читать дальше

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ПАО "Завод "Красное Сормово" (Нижний Новгород, входит в "Объединенную судостроительную корпорацию", ОСК) по итогам 2024 года получило чистый убыток по РСБУ в размере 3,469 млрд рублей, что в 2,5 раза больше, чем в 2023 году (1,386 млрд рублей), говорится в бухотчетности... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 42,43 коп. и составил 12,3187 руб. Минимальный курс юаня составил 12,149 руб., максимальный - 12,4625 руб. Было заключено 22852 сделки. Объем торгов составил 46439,08... Минимальный курс юаня составил 12,149 руб., максимальный - 12,4625 руб. Было заключено 22852 сделки. Объем торгов составил 46439,08...

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Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минсельхозу совместно с Минфином, Минэкономразвития и Минпромторгом проработать вопрос индексации предельных цен на минеральные удобрения для внутреннего рынка в целях компенсации роста себестоимости их производства, сообщила пресс-служба... читать дальше

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ЦБ РФ с 14 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8462,62 (-292,28) руб./грамм; на серебро - 92,97 (-2,97) руб./грамм; на платину - 2900,38 (-84,04) руб./грамм; на палладий - 2853,55 (-118,77) руб./грамм. Это автоматическое... Это автоматическое...

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 февраля, составляет 91,0313 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 301,72 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 февраля, составляет 94,9221 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 308,98 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Выручка группы "Черкизово", одного из ведущих производителей мясной продукции в РФ, в 2024 году по МСФО составила 259,281 млрд рублей, что на 13,7% больше, чем в 2023 году, сообщает компания. Скорректированная EBITDA снизилась на 4,7%, до 46,35 млрд рублей,... Скорректированная EBITDA снизилась на 4,7%, до 46,35 млрд рублей,... читать дальше

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Цены производителей в США (индекс PPI) в январе увеличились на 3,5% относительно того же месяца прошлого года, говорится в сообщении министерства труда страны. Это максимальный прирост с февраля 2023 года. В декабре также был зафиксирован подъем на 3,5%. Аналитики в... Аналитики в... читать дальше

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