Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4283,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 4628,97 млрд руб.

10 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 10 февраля составили по Российской Федерации 4283,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4064,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4456,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4249,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 10 февраля составили 4628,97 млрд руб. против 4664,19692 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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