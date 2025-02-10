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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4283,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 4628,97 млрд руб.
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10 февраля 2025 года 09:44
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4283,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 4628,97 млрд руб.
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10 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 10 февраля составили по Российской Федерации 4283,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4064,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4456,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4249,1 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 10 февраля составили 4628,97 млрд руб. против 4664,19692 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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