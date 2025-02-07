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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4456,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 4664,2 млрд руб.
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07 февраля 2025 года 09:34
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4456,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 4664,2 млрд руб.
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7 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 7 февраля составили по Российской Федерации 4456,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4249,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4650 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4448,6 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 7 февраля составили 4664,2 млрд руб. против 4809,60951 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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