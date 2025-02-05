Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,1511 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,9875 руб., максимальный - 13,39 руб. Было заключено 82362 сделки. Объем торгов составил 120302,09 млн руб., что на 60% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,996 руб. за юань.

5 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 13,38 коп. и составил 13,1511 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 54490,609 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 322,013 млрд руб., или на...

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Цены на плодоовощную продукцию в РФ за неделю с 28 января по 3 февраля повысились на 0,8%, сообщил Росстат. По сравнению с предыдущей неделей (рост на 0,5%) темпы роста ускорились. Больше всего, как и неделей ранее, подорожали огурцы - на 2,4% (на 1,1% неделей ранее).... Больше всего, как и неделей ранее, подорожали огурцы - на 2,4% (на 1,1% неделей ранее).... читать дальше

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Россия в 2024 году увеличила производство золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) на 5,3%, сообщил Росстат. В том числе в декабре объем производства золота в РФ вырос на 5,9% по отношению к аналогичному периоду 2023 года. Хотя к ноябрю показатель... В том числе в декабре объем производства золота в РФ вырос на 5,9% по отношению к аналогичному периоду 2023 года. Хотя к ноябрю показатель...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 13,38 коп. и составил 13,1511 руб. Минимальный курс юаня составил 12,9875 руб., максимальный - 13,39 руб. Было заключено 82362 сделки. Объем торгов составил 120302,09... Минимальный курс юаня составил 12,9875 руб., максимальный - 13,39 руб. Было заключено 82362 сделки. Объем торгов составил 120302,09...

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Индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях в январе 2025 года остался отрицательным, снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,1 процентного пункта - до минус 1,0%, говорится в сообщении Росстата. Ранее в декабре 2024 года индекс... Ранее в декабре 2024 года индекс... читать дальше

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Предприятия РФ в январе-ноябре 2024 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 27 трлн 218,1 млрд рублей, что на 15,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил в среду Росстат. В том числе в ноябре сальдированная прибыль... В том числе в ноябре сальдированная прибыль... читать дальше

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Цены производителей на бензин в РФ в декабре 2024 года снизились на 12,5% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения в ноябре на 1,9%, сокращения в октябре на 1,8%, роста на 1,4% в сентябре, на 4,9% в августе и на 25% в июле, сообщил Росстат. За 2024 год цены... За 2024 год цены... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за период с 28 января по 3 февраля 2025 г. выросли на 0,11% , сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 21 по 27 января 2025 года цены выросли на 0,04%. По отношению к началу года цены к 3 февраля января выросли... По отношению к началу года цены к 3 февраля января выросли... читать дальше

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За период с 28 января по 3 февраля инфляция составила 0,16%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 21 по 27 января 2025 г. инфляция составила 0,22%. С начала февраля цены выросли на 0,07%, с начала года - 1,3%. С начала февраля цены выросли на 0,07%, с начала года - 1,3%. В феврале 2024 года... В феврале 2024 года... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом несмотря на дешевеющую нефть, а также ожиданий новых антироссийских санкций Запада. В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,1%, австралийский ASX Australia - на 0,6%,... В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,1%, австралийский ASX Australia - на 0,6%,... читать дальше

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Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в январе опустился до 52,8 пункта по сравнению с 54 пунктами месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали 54,3 пункта, по данным Trading Economics. При этом декабрьский... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 8664 тыс. баррелей - до 423,79 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 2233 тыс. баррелей и составили 251,088 млн... читать дальше

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Проблемы с трансграничными расчетами, с которыми российские предприятия стали сталкиваться на фоне растущего санкционного давления, продолжают оказывать давление на их себестоимость, следует из очередного опроса ЦБ РФ. В среду регулятор опубликовал регулярный обзор "Региональная... читать дальше

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Dow Jones Industrial Average слабо повышается в начале торгов в среду, S&P 500 и Nasdaq Composite снижаются. Трейдеры оценивают статданные и корпоративные отчеты. На этой неделе рынок ждет январской статистики по безработице в США, которая будет обнародована в пятницу.... На этой неделе рынок ждет январской статистики по безработице в США, которая будет обнародована в пятницу.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10,08 коп. и составил 13,204 руб. Минимальный курс юаня составил 13,0425 руб., максимальный - 13,383 руб. Было заключено 14688 сделок. Объем торгов составил 29191,98... Минимальный курс юаня составил 13,0425 руб., максимальный - 13,383 руб. Было заключено 14688 сделок. Объем торгов составил 29191,98...

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ЦБ РФ с 6 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8964,46 (+11,58) руб./грамм; на серебро - 99,61 (+0,49) руб./грамм; на платину - 3057,98 (+4,1) руб./грамм; на палладий - 3149,41 (-34,36) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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