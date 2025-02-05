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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 24 января по 31 января на 8664 тыс. баррелей, бензина - выросли на 2233 тыс. баррелей
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05 февраля 2025 года 18:31
Запасы нефти в США выросли за период с 24 января по 31 января на 8664 тыс. баррелей, бензина - выросли на 2233 тыс. баррелей
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5 февраля. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 8664 тыс. баррелей - до 423,79 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 2233 тыс. баррелей и составили 251,088 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 5471 тыс. баррелей, достигнув 118,48 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 1900 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 210 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 2069 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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