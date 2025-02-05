Запасы нефти в США выросли за период с 24 января по 31 января на 8664 тыс. баррелей, бензина - выросли на 2233 тыс. баррелей

5 февраля. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе выросли на 8664 тыс. баррелей - до 423,79 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 2233 тыс. баррелей и составили 251,088 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 5471 тыс. баррелей, достигнув 118,48 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 1900 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 210 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 2069 тыс. баррелей.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 54490,609 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 322,013 млрд руб., или на...

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Цены на плодоовощную продукцию в РФ за неделю с 28 января по 3 февраля повысились на 0,8%, сообщил Росстат. По сравнению с предыдущей неделей (рост на 0,5%) темпы роста ускорились. Больше всего, как и неделей ранее, подорожали огурцы - на 2,4% (на 1,1% неделей ранее).... Больше всего, как и неделей ранее, подорожали огурцы - на 2,4% (на 1,1% неделей ранее).... читать дальше

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Россия в 2024 году увеличила производство золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) на 5,3%, сообщил Росстат. В том числе в декабре объем производства золота в РФ вырос на 5,9% по отношению к аналогичному периоду 2023 года. Хотя к ноябрю показатель... В том числе в декабре объем производства золота в РФ вырос на 5,9% по отношению к аналогичному периоду 2023 года. Хотя к ноябрю показатель...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 13,38 коп. и составил 13,1511 руб. Минимальный курс юаня составил 12,9875 руб., максимальный - 13,39 руб. Было заключено 82362 сделки. Объем торгов составил 120302,09... Минимальный курс юаня составил 12,9875 руб., максимальный - 13,39 руб. Было заключено 82362 сделки. Объем торгов составил 120302,09...

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Индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях в январе 2025 года остался отрицательным, снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,1 процентного пункта - до минус 1,0%, говорится в сообщении Росстата. Ранее в декабре 2024 года индекс... Ранее в декабре 2024 года индекс... читать дальше

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Предприятия РФ в январе-ноябре 2024 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 27 трлн 218,1 млрд рублей, что на 15,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил в среду Росстат. В том числе в ноябре сальдированная прибыль... В том числе в ноябре сальдированная прибыль... читать дальше

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Цены производителей на бензин в РФ в декабре 2024 года снизились на 12,5% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения в ноябре на 1,9%, сокращения в октябре на 1,8%, роста на 1,4% в сентябре, на 4,9% в августе и на 25% в июле, сообщил Росстат. За 2024 год цены... За 2024 год цены... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за период с 28 января по 3 февраля 2025 г. выросли на 0,11% , сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 21 по 27 января 2025 года цены выросли на 0,04%. По отношению к началу года цены к 3 февраля января выросли... По отношению к началу года цены к 3 февраля января выросли... читать дальше

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За период с 28 января по 3 февраля инфляция составила 0,16%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 21 по 27 января 2025 г. инфляция составила 0,22%. С начала февраля цены выросли на 0,07%, с начала года - 1,3%. С начала февраля цены выросли на 0,07%, с начала года - 1,3%. В феврале 2024 года... В феврале 2024 года... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом несмотря на дешевеющую нефть, а также ожиданий новых антироссийских санкций Запада. В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,1%, австралийский ASX Australia - на 0,6%,... В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,1%, австралийский ASX Australia - на 0,6%,... читать дальше

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Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в январе опустился до 52,8 пункта по сравнению с 54 пунктами месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали 54,3 пункта, по данным Trading Economics. При этом декабрьский... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 8664 тыс. баррелей - до 423,79 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 2233 тыс. баррелей и составили 251,088 млн... читать дальше

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Проблемы с трансграничными расчетами, с которыми российские предприятия стали сталкиваться на фоне растущего санкционного давления, продолжают оказывать давление на их себестоимость, следует из очередного опроса ЦБ РФ. В среду регулятор опубликовал регулярный обзор "Региональная... читать дальше

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Dow Jones Industrial Average слабо повышается в начале торгов в среду, S&P 500 и Nasdaq Composite снижаются. Трейдеры оценивают статданные и корпоративные отчеты. На этой неделе рынок ждет январской статистики по безработице в США, которая будет обнародована в пятницу.... На этой неделе рынок ждет январской статистики по безработице в США, которая будет обнародована в пятницу.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10,08 коп. и составил 13,204 руб. Минимальный курс юаня составил 13,0425 руб., максимальный - 13,383 руб. Было заключено 14688 сделок. Объем торгов составил 29191,98... Минимальный курс юаня составил 13,0425 руб., максимальный - 13,383 руб. Было заключено 14688 сделок. Объем торгов составил 29191,98...

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ЦБ РФ с 6 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8964,46 (+11,58) руб./грамм; на серебро - 99,61 (+0,49) руб./грамм; на платину - 3057,98 (+4,1) руб./грамм; на палладий - 3149,41 (-34,36) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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