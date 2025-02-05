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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,204 руб.
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05 февраля 2025 года 18:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,204 руб.

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5 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10,08 коп. и составил 13,204 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,0425 руб., максимальный - 13,383 руб. Было заключено 14688 сделок. Объем торгов составил 29191,98 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,074 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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