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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до -442,8 млрд руб.
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05 февраля 2025 года 10:09
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до -442,8 млрд руб.
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5 февраля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 5 февраля по данным на начало операционного дня выросло до -442,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло -448,8 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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