Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до -442,8 млрд руб.

5 февраля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 5 февраля по данным на начало операционного дня выросло до -442,8 млрд руб.

.

Мошенники стали использовать виртуальные образы карт своих жертв, чтобы с их помощью снимать наличные в банкоматах без пластиковых карт, говорится в сообщении ЦБ. По сценарию новой схемы, злоумышленники сначала звонят гражданам, в том числе через мессенджеры, и... По сценарию новой схемы, злоумышленники сначала звонят гражданам, в том числе через мессенджеры, и... читать дальше

.

По итогам 4-го квартала чистая прибыль американской биотехнологической компании Amgen составила $627 млн, или $1,16 в расчете на акцию, по сравнению с $767 млн, или $1,42 на акцию, за аналогичный период предыдущего года, говорится в пресс-релизе... читать дальше

.

Индекс PMI сферы услуг России в январе 2025 года составил 54,6 пункта, существенно поднявшись с декабрьского значения 51,2 пункта, говорится в материалах исследования S&P Global. Как указали последние данные, темпы расширения производства в секторе стали самыми резкими... Как указали последние данные, темпы расширения производства в секторе стали самыми резкими... читать дальше

.

Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 5 февраля по данным на начало операционного дня выросло до -442,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

.

Китайский юань растет в начале торгов на Московской бирже, рубль заметно дешевеет в паре с юанем на фоне роста спроса на валюту со стороны импортеров. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,368 руб. (+10,1 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская... По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,368 руб. (+10,1 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская...

.

По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 97,5/102,04 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 5 коп., Cредний курс продажи вырос...

.

В начале сегодняшних торгов основной сессии Мосбиржи фондовые индексы снижаются на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и просевшей нефти из-за локального ослабления опасений расширения "торговых войн", а также в отсутствие оптимистичных геополитических новостей... читать дальше

.

Азербайджан, Уругвай и Аргентина с начала года нарастили поставки сливочного масла в РФ. В то же время ввоз из Белоруссии сократился. Как сообщает Россельхознадзор со ссылкой на данные ФГИС "ВетИС", из Азербайджана ввезено 940 тонн, что в четыре раза больше, чем год... Как сообщает Россельхознадзор со ссылкой на данные ФГИС "ВетИС", из Азербайджана ввезено 940 тонн, что в четыре раза больше, чем год... читать дальше

.

Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 5 февраля составили по Российской Федерации 5419,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5211,3 млрд руб. На... На... читать дальше

.

Компания "СовЭкон" повысила на 1,9 млн тонн - до 38,3 млн с 36,4 млн тонн - прогноз экспорта пшеницы из РФ в новом сельхозгоду (июль 2025-июнь 2026 гг.). "Пересмотр в сторону повышения связан, в первую очередь, с более высокими, чем ожидалось, начальными запасами,... "Пересмотр в сторону повышения связан, в первую очередь, с более высокими, чем ожидалось, начальными запасами,... читать дальше

.

Японские автопроизводители Honda Motor и Nissan Motor могут прекратить переговоры об интеграции бизнеса, сообщает газета Asahi Shimbun со ссылкой на заявления нескольких источников. По их словам, Honda обратилась к Nissan с предложением сделать компанию дочерней. Однако... По их словам, Honda обратилась к Nissan с предложением сделать компанию дочерней. Однако... читать дальше

.

Американский производитель микрочипов Advanced Micro Devices сократил чистую прибыль на 24% и увеличил выручку в четвертом квартале 2024 года, причем скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка. Как говорится в пресс-релизе компании, чистая... Как говорится в пресс-релизе компании, чистая... читать дальше

.

Курс доллара в ходе сегодняшних торгов слабо меняется в парах с евро и фунтом стерлингов, а также активно снижается к японской иене. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар,... Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар,... читать дальше

.

Американская Alphabet Inc., холдинговая компания Google, в четвертом квартале 2024 года увеличила чистую прибыль на 28% и выручку - почти на 12%, однако второй показатель не оправдал ожиданий экспертов. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в... Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в... читать дальше

.

Почтовая служба США приостанавливает прием посылок из Китая и Гонконга до дальнейшего уведомления, сообщают американские СМИ. В заявлении на веб-сайте USPS говорится, что это не коснется писем и обычной корреспонденции из Китая и Гонконга. В заявлении на веб-сайте USPS говорится, что это не коснется писем и обычной корреспонденции из Китая и Гонконга. Причина такого... Причина такого... читать дальше

.

В ходе сегодняшних торгов фондовые индексы материкового Китая и Гонконга снижаются, рынки акций других крупных государств Азии показывают позитивную динамику. Китайский индекс Shanghai Composite опустился к 8:43 мск на 0,8% в ходе первых торгов после недельных выходных... Китайский индекс Shanghai Composite опустился к 8:43 мск на 0,8% в ходе первых торгов после недельных выходных... читать дальше

.