05 февраля 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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5 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:45
|Промышленное производство во Франции
|декабрь 2024
|12:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|декабрь 2024
|13:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|декабрь 2024
|16:15
|Занятость в производственном секторе США
|январь 2025
|16:30
|Внешнеторговый баланс США
|декабрь 2024
|18:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|январь 2025
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 25 по 31 января
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05 февраля 2025 года 10:30
Мошенники стали использовать виртуальные образы карт своих жертв, чтобы с их помощью снимать наличные в банкоматах без пластиковых карт, говорится в сообщении ЦБ.
По сценарию новой схемы, злоумышленники сначала звонят гражданам, в том числе через мессенджеры, и... читать дальше
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05 февраля 2025 года 10:22
По итогам 4-го квартала чистая прибыль американской биотехнологической компании Amgen составила $627 млн, или $1,16 в расчете на акцию, по сравнению с $767 млн, или $1,42 на акцию, за аналогичный период предыдущего года, говорится в пресс-релизе... читать дальше
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05 февраля 2025 года 10:15
Индекс PMI сферы услуг России в январе 2025 года составил 54,6 пункта, существенно поднявшись с декабрьского значения 51,2 пункта, говорится в материалах исследования S&P Global.
Как указали последние данные, темпы расширения производства в секторе стали самыми резкими... читать дальше
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05 февраля 2025 года 10:09
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 5 февраля по данным на начало операционного дня выросло до -442,8 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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05 февраля 2025 года 10:08
Китайский юань растет в начале торгов на Московской бирже, рубль заметно дешевеет в паре с юанем на фоне роста спроса на валюту со стороны импортеров.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,368 руб. (+10,1 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская...
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05 февраля 2025 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 97,5/102,04 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 5 коп., Cредний курс продажи вырос...
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05 февраля 2025 года 10:03
В начале сегодняшних торгов основной сессии Мосбиржи фондовые индексы снижаются на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и просевшей нефти из-за локального ослабления опасений расширения "торговых войн", а также в отсутствие оптимистичных геополитических новостей... читать дальше
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05 февраля 2025 года 09:59
Азербайджан, Уругвай и Аргентина с начала года нарастили поставки сливочного масла в РФ. В то же время ввоз из Белоруссии сократился.
Как сообщает Россельхознадзор со ссылкой на данные ФГИС "ВетИС", из Азербайджана ввезено 940 тонн, что в четыре раза больше, чем год... читать дальше
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05 февраля 2025 года 09:57
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 5 февраля составили по Российской Федерации 5419,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5211,3 млрд руб.
На... читать дальше
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05 февраля 2025 года 09:53
Компания "СовЭкон" повысила на 1,9 млн тонн - до 38,3 млн с 36,4 млн тонн - прогноз экспорта пшеницы из РФ в новом сельхозгоду (июль 2025-июнь 2026 гг.).
"Пересмотр в сторону повышения связан, в первую очередь, с более высокими, чем ожидалось, начальными запасами,... читать дальше
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05 февраля 2025 года 09:45
Японские автопроизводители Honda Motor и Nissan Motor могут прекратить переговоры об интеграции бизнеса, сообщает газета Asahi Shimbun со ссылкой на заявления нескольких источников.
По их словам, Honda обратилась к Nissan с предложением сделать компанию дочерней. Однако... читать дальше
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05 февраля 2025 года 09:37
Американский производитель микрочипов Advanced Micro Devices сократил чистую прибыль на 24% и увеличил выручку в четвертом квартале 2024 года, причем скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка.
Как говорится в пресс-релизе компании, чистая... читать дальше
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05 февраля 2025 года 09:29
Курс доллара в ходе сегодняшних торгов слабо меняется в парах с евро и фунтом стерлингов, а также активно снижается к японской иене.
Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар,... читать дальше
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05 февраля 2025 года 09:22
Американская Alphabet Inc., холдинговая компания Google, в четвертом квартале 2024 года увеличила чистую прибыль на 28% и выручку - почти на 12%, однако второй показатель не оправдал ожиданий экспертов.
Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в... читать дальше
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05 февраля 2025 года 09:15
Почтовая служба США приостанавливает прием посылок из Китая и Гонконга до дальнейшего уведомления, сообщают американские СМИ.
В заявлении на веб-сайте USPS говорится, что это не коснется писем и обычной корреспонденции из Китая и Гонконга.
Причина такого... читать дальше
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05 февраля 2025 года 09:08
В ходе сегодняшних торгов фондовые индексы материкового Китая и Гонконга снижаются, рынки акций других крупных государств Азии показывают позитивную динамику.
Китайский индекс Shanghai Composite опустился к 8:43 мск на 0,8% в ходе первых торгов после недельных выходных... читать дальше
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