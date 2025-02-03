Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5586,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3877,6 млрд руб.

3 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 3 февраля составили по Российской Федерации 5586,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5323,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5358 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5115,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 3 февраля составили 3877,6 млрд руб. против 3940,0375400000003 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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