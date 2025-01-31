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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,2725 руб.
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31 января 2025 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,2725 руб.
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31 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,49 коп. и составил 13,2725 руб. Минимальный курс юаня составил 13,1895 руб., максимальный - 13,381 руб. Было заключено 63204 сделки. Объем торгов составил 87472,26 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,354 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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