31 января 2025 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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31 января. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 03.02 по 09.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|03.02.2025
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|январь 2025
|03.02.2025
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|январь 2025
|03.02.2025
|18:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|январь 2025
|04.02.2025
|16:30
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|декабрь 2024
|04.02.2025
|18:00
|Объем промышленных заказов в США
|декабрь 2024
|05.02.2025
|10:45
|Промышленное производство во Франции
|декабрь 2024
|05.02.2025
|12:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|декабрь 2024
|05.02.2025
|13:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|декабрь 2024
|05.02.2025
|16:15
|Занятость в производственном секторе США
|январь 2025
|05.02.2025
|16:30
|Внешнеторговый баланс США
|декабрь 2024
|05.02.2025
|18:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|январь 2025
|05.02.2025
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 25 по 31 января
|06.02.2025
|10:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|декабрь 2024
|06.02.2025
|13:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|декабрь 2024
|06.02.2025
|15:00
|Процентная ставка Банка Англии
|февраль 2025
|06.02.2025
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 19 по 25 января
|06.02.2025
|16:30
|Предварительная оценка производительности труда и стоимости рабочий силы в США
|IV квартал 2024
|06.02.2025
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 12 по 18 января
|07.02.2025
|10:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|март 2022
|07.02.2025
|10:00
|Промышленное производство в Германии
|декабрь 2024
|07.02.2025
|16:30
|Данные с рынка труда США
|январь 2025
|07.02.2025
|18:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|февраль 2025
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31 января 2025 года 18:51
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31 января 2025 года 18:43
Phillips 66, одна из крупнейших по капитализации независимых нефтеперерабатывающих компаний США, зафиксировала резкое снижение чистой прибыли в четвертом квартале, но результат превзошел прогнозы.
Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре... читать дальше
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Из материалов ЦБ можно сделать вывод (с некоторыми... читать дальше
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31 января 2025 года 17:52
Американские фондовые индексы растут в начале торгов в пятницу.
Dow Jones Industrial Average к 17:39 мск повысился на 0,29% и составил 45010,18 пункта.
Standard & Poor's 500 увеличился на 0,42% - до 6096,97 пункта.
Nasdaq Composite... читать дальше
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31 января 2025 года 17:46
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Чистый процентный доход составил 8,33 млрд евро против 8,37 млрд евро.... читать дальше
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31 января 2025 года 17:38
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Наибольшая транзакционная активность... читать дальше
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31 января 2025 года 17:32
ЦБ РФ с 1 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8765,02 (+80) руб./грамм; на серебро - 97,47 (+1,55) руб./грамм; на платину - 3034,62 (+47,5) руб./грамм; на палладий - 3097,51 (+85,18) руб./грамм.
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31 января 2025 года 17:30
Министерский мониторинговый комитет альянса ОПЕК+, сопредседателями которого являются Россия и Саудовская Аравия, в понедельник, 3 февраля, рассмотрит ситуацию на нефтяном рынке.
Заседанию предшествовал призыв президента США Дональда Трампа в адрес Саудовской Аравии и... читать дальше
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31 января 2025 года 17:22
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 февраля, составляет 102,1301 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 64,81 коп.
Это автоматическое сообщение.
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31 января 2025 года 17:22
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 февраля, составляет 97,8107 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,55 коп.
Это автоматическое сообщение.
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31 января 2025 года 17:15
В течение ближайшей недели с 03.02 по 09.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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31 января 2025 года 17:11
Доходы населения США в декабре выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете министерства торговли страны.
Расходы американцев увеличились на 0,7%.
Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,4%, второго - на... читать дальше
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