Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5358 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3940,04 млрд руб.

31 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 31 января составили по Российской Федерации 5358 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5115,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5195,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4976,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 31 января составили 3940,04 млрд руб. против 3881,30813 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.