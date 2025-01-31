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1 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 31 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-886 объемом 100 млрд рублей по цене 99,8351% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 20,1%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 20,1%... читать дальше

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Цена золота на спотовом рынке обновила исторический максимум на опасениях введения пошлин на импорт товаров в США. Спотовые цены на золото в ходе торгов достигали $2800,43 за унцию. Тем временем, фьючерсы с поставкой в феврале на бирже Comex в пятницу подорожали на... Тем временем, фьючерсы с поставкой в феврале на бирже Comex в пятницу подорожали на... читать дальше

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Роскомнадзор (РКН) сообщил об увеличении жалоб абонентов "Ростелекома" (MOEX: RTKM) на проблемы с интернетом, по предварительным данным, причиной стал сбой на инфраструктуре оператора. "С 10.45 ЦМУ ССОП фиксирует всплеск обращений абонентов о проблемах в работе ПАО... "С 10.45 ЦМУ ССОП фиксирует всплеск обращений абонентов о проблемах в работе ПАО... читать дальше

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Американская нефтесервисная компания Baker Hughes Co увеличила чистую прибыль в 2,7 раза в четвертом квартале, а рост ее скорректированной прибыли и выручки превзошел ожидания аналитиков. Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила... Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила... читать дальше

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Трейдеры в последнее время активно перевозят золото в Нью-Йорк из Лондона, в том числе из-за опасений относительно возможного введения президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин, пишет Financial Times. Это привело к формированию дефицита драгметалла в Лондоне.... Это привело к формированию дефицита драгметалла в Лондоне.... читать дальше

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Национальный банк Грузии (НБГ) не ожидает резкой девальвации лари, сейчас на курс нацвалюты оказывает влияние общее укрепление доллара США, заявила и.о. председателя правления НБГ Натия Турнава. "Мы не ожидаем резкого обесценивания лари, и не должны этого ожидать.... "Мы не ожидаем резкого обесценивания лари, и не должны этого ожидать.... читать дальше

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Приоритетом для России в условиях жесткой технологической гонки и расхождения в подходах к построению цифрового мира стала полная независимость в технологической сфере, заявил сегодня премьер РФ Михаил Мишустин, выступая на форуме Digital Almaty 2025. "Идет... "Идет... читать дальше

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Объем денежной базы в узком определении в России на 24 января 18 трлн 387 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 17 января денежная база в России равнялась 18 трлн 558,8 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,93%, или на 171,8 млрд... На 17 января денежная база в России равнялась 18 трлн 558,8 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,93%, или на 171,8 млрд... читать дальше

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РФ в 2024 году экспортировала в Китай рыбного филе на $86,1 млн, что в полтора раза больше, чем годом ранее, сообщает центр "Агроэкспорт" со ссылкой на данные китайской таможенной статистики. "Такой объем является максимальным с 2015 года, когда Китай начал фиксировать эту... читать дальше

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Потребительские цены во Франции в январе 2025 года, рассчитанные по французским стандартам, выросли на 1,4% в годовом выражении после повышения на 1,3% в декабре, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления Insee. Относительно предыдущего... читать дальше

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Samsung Electronics, крупнейший в мире производитель полупроводниковой продукции и смартфонов, в 4-м квартале 2024 года увеличил выручку на 12% - до 75,8 трлн вон ($52,2 млрд) по сравнению с 67,78 трлн вон за тот же период годом ранее. Аналитики, опрошенные LSEG, ожидали этот... читать дальше

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Кредиторы в 2024 году сообщили через "Федресурс" о привлечении коллекторов для возврата просроченной задолженности в отношении 30,09 млн должников, что на 24,6% больше по сравнению с 2023 годом. Возможность уведомления должника о привлечении представителя для взыскания... Возможность уведомления должника о привлечении представителя для взыскания... читать дальше

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В декабре розничные продажи в Германии упали на 1,6% относительно предыдущего месяца, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Это стало неожиданностью для аналитиков, которые ожидали в среднем повышения на 0,2%, по данным Trading... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 31 января по данным на начало операционного дня снизилось до 67,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Intel Corp, один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, завершил четвертый квартал с чистым убытком, однако скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий рынка. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в октябре-декабре... Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в октябре-декабре... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 97,72/102,38 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 38 коп., Cредний курс продажи...

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