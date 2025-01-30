ЦБ РФ установил курс евро с 31 января в размере 102,7782 руб.

30 января. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 31 января, составляет 102,7782 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 37,41 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 55393,586 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 260,551 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,63 коп. и составил 13,3474 руб. Минимальный курс юаня составил 13,2 руб., максимальный - 13,4315 руб. Было заключено 58455 сделок. Объем торгов составил 76938,52 млн... Минимальный курс юаня составил 13,2 руб., максимальный - 13,4315 руб. Было заключено 58455 сделок. Объем торгов составил 76938,52 млн...

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе на фоне позитивных сигналов с внешних фондовых площадок и перешедшей к росту нефти. В Азии сегодня наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,25%, австралийский ASX Australia - на 0,5%),... В Азии сегодня наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,25%, австралийский ASX Australia - на 0,5%),... читать дальше

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Американская компания Mastercard Inc, оператор одной из крупнейших в мире платежных систем, увеличила чистую прибыль и выручку в четвертом квартале 2024 года, причем скорректированная прибыль и выручка превысили ожидания рынка. Как говорится в пресс-релизе компании, ее... Как говорится в пресс-релизе компании, ее... читать дальше

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Совокупный портфель ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) банков с учетом приобретенных прав требований в 2024 году увеличился на 1 трлн 893,1 млрд рублей, или на 10,4%, до 20 трлн 100 млрд рублей, следует из информации на сайте ЦБ. Для сравнения: рост портфеля в 2023 году... Для сравнения: рост портфеля в 2023 году... читать дальше

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Американские фондовые индексы начали торги в четверг с позитивной динамикой, участники рынка следят за корпоративной отчетностью и статданными. Экономика США в четвертом квартале 2024 года увеличилась на 2,3% в пересчете на годовые темпы, по предварительным данным.... Экономика США в четвертом квартале 2024 года увеличилась на 2,3% в пересчете на годовые темпы, по предварительным данным.... читать дальше

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Динамика инфляции в еврозоне приближается к целевым 2%, и показатель достигнет этого уровня в течение этого года, заявила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам январского заседания. "Возможно, мы начнем получать отчеты об... читать дальше

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Российский рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в 2025 году скорее всего снизится по пессимистичному сценарию: более чем на 20%, до отметки чуть выше 1,3 млн автомобилей, считает первый заместитель гендиректора дилерской группы "Рольф" Светлана... читать дальше

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ЦБ РФ с 31 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8685,02 (+13,3) руб./грамм; на серебро - 95,92 (+0,91) руб./грамм; на платину - 2987,12 (+28,17) руб./грамм; на палладий - 3012,33 (-9,65) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 января, составляет 102,7782 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 37,41 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 января, составляет 98,0062 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 0,64 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Экономика США в четвертом квартале 2024 года увеличилась на 2,3% в пересчете на годовые темпы, по предварительным данным министерства торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2,6%, сообщает Trading Economics. Респонденты MarketWatch предполагали подъем на... читать дальше

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Инфляция в еврозоне остается повышенной, главным образом из-за того, что ценам и зарплатам в Определенных секторах экономики все еще нужно время, чтобы скорректироваться с учетом наблюдавшегося ранее скачка инфляции, говорится в сообщении Европейского центрального банка (ЕЦБ)... читать дальше

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Comcast Corp, крупнейший американский интернет-провайдер и оператор кабельного телевидения, в четвертом квартале 2024 года увеличил чистую прибыль почти в полтора раза и зафиксировал умеренный рост выручки, причем скорректированная прибыль и выручка превзошли прогнозы... читать дальше

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Продажи водки Stolichnaya в 2024 году превысили 1 млн декалитров (дал), сообщает ФКП "Союзплодоимпорт" (правообладатель бренда). "Таких высоких показателей удалось добиться впервые за длительный временной период", - говорится в пресс-релизе. История бренда насчитывает... История бренда насчитывает... читать дальше

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Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 16 тыс. - до 207 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Показатель предыдущей недели составил 223 тыс. Аналитики в среднем прогнозировали снижение числа... Аналитики в среднем прогнозировали снижение числа... читать дальше

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