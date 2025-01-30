Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 210,7 млрд руб.

30 января. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 30 января по данным на начало операционного дня выросло до 210,7 млрд руб.

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Comcast Corp, крупнейший американский интернет-провайдер и оператор кабельного телевидения, в четвертом квартале 2024 года увеличил чистую прибыль почти в полтора раза и зафиксировал умеренный рост выручки, причем скорректированная прибыль и выручка превзошли прогнозы... читать дальше

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Продажи водки Stolichnaya в 2024 году превысили 1 млн декалитров (дал), сообщает ФКП "Союзплодоимпорт" (правообладатель бренда). "Таких высоких показателей удалось добиться впервые за длительный временной период", - говорится в пресс-релизе. История бренда насчитывает... История бренда насчитывает... читать дальше

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Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 16 тыс. - до 207 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Показатель предыдущей недели составил 223 тыс. Аналитики в среднем прогнозировали снижение числа... Аналитики в среднем прогнозировали снижение числа... читать дальше

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0 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 30 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-885 на 16 млрд 834 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Выработка Кольской АЭС (КАЭС, Мурманская область) в 2028-2029 годах может выйти на максимальный, расчетный уровень мощности - 14,1 млрд кВт.ч, сообщил директор АЭС Василий Омельчук на пресс-конференции в Мурманске в четверг. "Наши сегодняшние возможности, расчетные,... "Наши сегодняшние возможности, расчетные,... читать дальше

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) по итогам январского заседания, завершившегося в четверг. Как говорится в сообщении регулятора, ставка по депозитам теперь составляет 2,75%, ставка основных операций... читать дальше

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Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки United Parcel Service в четвертом квартале увеличила выручку на 1,5% относительно того же периода прошлого года - до $25,3 млрд, сообщается в отчетности. Консолидированная операционная прибыль выросла на 18,1% и составила $2,9 млрд.... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 5,58 пункта (0,189%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2956,26 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2957,68 (+0,24%) пункта, минимальное - 2940,3 (-0,35%)... читать дальше

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ЦБ РФ отложил планы введения норматива валютной ликвидности, аппетит банков к валютному риску после усиления санкций снизился, заявил глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов в ходе пресс-коференции по итогам развития банковского сектора за... читать дальше

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Американская Caterpillar, производитель оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности, в четвертом квартале 2024 года увеличила чистую прибыль на 4,3%, однако выручка не оправдала ожиданий экспертов. Как сообщается в пресс-релизе компании,... Как сообщается в пресс-релизе компании,... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 97,44/101,99 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 11 коп., Cредний курс продажи...

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Количество ипотечных займов в Великобритании, получивших одобрение в декабре, выросло до 66,526 тыс. с 66,061 тыс. в ноябре, говорится в сообщении Банка Англии. Аналитики в среднем ожидали сокращения этого показателя до 65 тыс., отмечает Trading Economics. В прошлом... В прошлом... читать дальше

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ЦБ РФ ожидает роста расходов банков на резервы в 2025 году, но это будет некритично для сектора, заявил глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов в ходе пресс-коференции по итогам развития банковского сектора за 2024г. "Мы не ожидаем... "Мы не ожидаем... читать дальше

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Добыча нефти с конденсатом в России в 2024 году составила 516 млн тонн, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в авторской колонке журнала "Энергетическая политика" . В прошлом году в России было добыто 530,6 млн т нефти с конденсатом, таким образом, снижение составило... В прошлом году в России было добыто 530,6 млн т нефти с конденсатом, таким образом, снижение составило... читать дальше

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В пятницу, 31 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 31 выпускам облигаций на общую сумму 4,39 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В пятницу, 31 января, ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 49,28 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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