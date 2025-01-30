30 января 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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30 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:30
|Данные о потребительских расходах во Франции
|декабрь 2024
|09:30
|Предварительная оценка ВВП Франции
|IV квартал 2024
|12:00
|Предварительная оценка ВВП Германии
|IV квартал 2024
|12:00
|Предварительная оценка ВВП Италии
|IV квартал 2024
|13:00
|Данные по безработице в еврозоне
|декабрь 2024
|13:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|январь 2025
|13:00
|Предварительная оценка ВВП еврозоны
|IV квартал 2024
|16:15
|Процентная ставка ЕЦБ
|январь 2025
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 19 по 25 января
|16:30
|Предварительная оценка ВВП США
|IV квартал 2024
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 12 по 18 января
|22:00
|Процентная ставка ФРС
|январь 2025
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30 января 2025 года 17:14
Comcast Corp, крупнейший американский интернет-провайдер и оператор кабельного телевидения, в четвертом квартале 2024 года увеличил чистую прибыль почти в полтора раза и зафиксировал умеренный рост выручки, причем скорректированная прибыль и выручка превзошли прогнозы... читать дальше
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30 января 2025 года 17:05
Продажи водки Stolichnaya в 2024 году превысили 1 млн декалитров (дал), сообщает ФКП "Союзплодоимпорт" (правообладатель бренда). "Таких высоких показателей удалось добиться впервые за длительный временной период", - говорится в пресс-релизе.
История бренда насчитывает... читать дальше
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30 января 2025 года 16:56
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 16 тыс. - до 207 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Показатель предыдущей недели составил 223 тыс.
Аналитики в среднем прогнозировали снижение числа... читать дальше
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30 января 2025 года 16:39
0 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 30 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-885 на 16 млрд 834 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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30 января 2025 года 16:37
Выработка Кольской АЭС (КАЭС, Мурманская область) в 2028-2029 годах может выйти на максимальный, расчетный уровень мощности - 14,1 млрд кВт.ч, сообщил директор АЭС Василий Омельчук на пресс-конференции в Мурманске в четверг.
"Наши сегодняшние возможности, расчетные,... читать дальше
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30 января 2025 года 16:29
Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) по итогам январского заседания, завершившегося в четверг. Как говорится в сообщении регулятора, ставка по депозитам теперь составляет 2,75%, ставка основных операций... читать дальше
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30 января 2025 года 16:23
Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки United Parcel Service в четвертом квартале увеличила выручку на 1,5% относительно того же периода прошлого года - до $25,3 млрд, сообщается в отчетности. Консолидированная операционная прибыль выросла на 18,1% и составила $2,9 млрд.... читать дальше
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30 января 2025 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 5,58 пункта (0,189%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2956,26 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2957,68 (+0,24%) пункта, минимальное - 2940,3 (-0,35%)... читать дальше
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30 января 2025 года 16:15
ЦБ РФ отложил планы введения норматива валютной ликвидности, аппетит банков к валютному риску после усиления санкций снизился, заявил глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов в ходе пресс-коференции по итогам развития банковского сектора за... читать дальше
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30 января 2025 года 16:07
Американская Caterpillar, производитель оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности, в четвертом квартале 2024 года увеличила чистую прибыль на 4,3%, однако выручка не оправдала ожиданий экспертов.
Как сообщается в пресс-релизе компании,... читать дальше
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30 января 2025 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 97,44/101,99 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 11 коп., Cредний курс продажи...
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30 января 2025 года 15:59
Количество ипотечных займов в Великобритании, получивших одобрение в декабре, выросло до 66,526 тыс. с 66,061 тыс. в ноябре, говорится в сообщении Банка Англии. Аналитики в среднем ожидали сокращения этого показателя до 65 тыс., отмечает Trading Economics.
В прошлом... читать дальше
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30 января 2025 года 15:43
ЦБ РФ ожидает роста расходов банков на резервы в 2025 году, но это будет некритично для сектора, заявил глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов в ходе пресс-коференции по итогам развития банковского сектора за 2024г.
"Мы не ожидаем... читать дальше
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30 января 2025 года 15:36
Добыча нефти с конденсатом в России в 2024 году составила 516 млн тонн, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в авторской колонке журнала "Энергетическая политика" .
В прошлом году в России было добыто 530,6 млн т нефти с конденсатом, таким образом, снижение составило... читать дальше
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30 января 2025 года 15:30
В пятницу, 31 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 31 выпускам облигаций на общую сумму 4,39 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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30 января 2025 года 15:30
В пятницу, 31 января, ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 49,28 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения... читать дальше
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