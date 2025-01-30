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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодн в размере 98,0126 руб., курс евро - 102,4041 руб.
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30 января 2025 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодн в размере 98,0126 руб., курс евро - 102,4041 руб.
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29 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 января, составляет 98,0126 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 4,68 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 января, составляет 102,4041 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 80,84 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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30 января 2025 года 17:14
Чистая прибыль крупнейшего американского интернет-провайдера Comcast в 4-м квартале выросла в полтора раза
Comcast Corp, крупнейший американский интернет-провайдер и оператор кабельного телевидения, в четвертом квартале 2024 года увеличил чистую прибыль почти в полтора раза и зафиксировал умеренный рост выручки, причем скорректированная прибыль и выручка превзошли прогнозы... читать дальше
.30 января 2025 года 17:05
Продажи водки Stolichnaya в 2024 году превысили 1 млн декалитров (дал), сообщает ФКП "Союзплодоимпорт" (правообладатель бренда). "Таких высоких показателей удалось добиться впервые за длительный временной период", - говорится в пресс-релизе. История бренда насчитывает... читать дальше
.30 января 2025 года 16:56
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 16 тыс. - до 207 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Показатель предыдущей недели составил 223 тыс. Аналитики в среднем прогнозировали снижение числа... читать дальше
.30 января 2025 года 16:39
0 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 30 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-885 на 16 млрд 834 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
.30 января 2025 года 16:37
Выработка Кольской АЭС (КАЭС, Мурманская область) в 2028-2029 годах может выйти на максимальный, расчетный уровень мощности - 14,1 млрд кВт.ч, сообщил директор АЭС Василий Омельчук на пресс-конференции в Мурманске в четверг. "Наши сегодняшние возможности, расчетные,... читать дальше
.30 января 2025 года 16:29
Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) по итогам январского заседания, завершившегося в четверг. Как говорится в сообщении регулятора, ставка по депозитам теперь составляет 2,75%, ставка основных операций... читать дальше
.30 января 2025 года 16:23
Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки United Parcel Service в четвертом квартале увеличила выручку на 1,5% относительно того же периода прошлого года - до $25,3 млрд, сообщается в отчетности. Консолидированная операционная прибыль выросла на 18,1% и составила $2,9 млрд.... читать дальше
.30 января 2025 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 5,58 пункта (0,189%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2956,26 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2957,68 (+0,24%) пункта, минимальное - 2940,3 (-0,35%)... читать дальше
.30 января 2025 года 16:15
ЦБ РФ отложил планы введения норматива валютной ликвидности, аппетит банков к валютному риску после усиления санкций снизился, заявил глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов в ходе пресс-коференции по итогам развития банковского сектора за... читать дальше
.30 января 2025 года 16:07
Американская Caterpillar, производитель оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности, в четвертом квартале 2024 года увеличила чистую прибыль на 4,3%, однако выручка не оправдала ожиданий экспертов. Как сообщается в пресс-релизе компании,... читать дальше
.30 января 2025 года 16:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 97,44/101,99 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 97,44/101,99 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 11 коп., Cредний курс продажи...
.30 января 2025 года 15:59
Количество ипотечных займов в Великобритании, получивших одобрение в декабре, выросло до 66,526 тыс. с 66,061 тыс. в ноябре, говорится в сообщении Банка Англии. Аналитики в среднем ожидали сокращения этого показателя до 65 тыс., отмечает Trading Economics. В прошлом... читать дальше
.30 января 2025 года 15:43
ЦБ РФ ожидает роста расходов банков на резервы в 2025 году, но это будет некритично для сектора, заявил глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов в ходе пресс-коференции по итогам развития банковского сектора за 2024г. "Мы не ожидаем... читать дальше
.30 января 2025 года 15:36
Добыча нефти с конденсатом в России в 2024 году составила 516 млн тонн, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в авторской колонке журнала "Энергетическая политика" . В прошлом году в России было добыто 530,6 млн т нефти с конденсатом, таким образом, снижение составило... читать дальше
.30 января 2025 года 15:30
В пятницу, 31 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 31 выпускам облигаций на общую сумму 4,39 млрд руб.
В пятницу, 31 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 31 выпускам облигаций на общую сумму 4,39 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.30 января 2025 года 15:30
В пятницу, 31 января, ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 49,28 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения... читать дальше
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