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Комитет по монетарной политике Национального банка Грузии (НБГ) на заседании принял решение сохранить ставку денежно-кредитной политики (ставку рефинансирования) на уровне 8% годовых, сообщил НБГ. "В результате анализа текущего состояния экономики и прогнозных сценариев... "В результате анализа текущего состояния экономики и прогнозных сценариев... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Вымпелком" на уровне АA-(RU), прогноз - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. Кредитный рейтинг компании обусловлен, по мнению АКРА, сильным операционным риск-профилем,... Кредитный рейтинг компании обусловлен, по мнению АКРА, сильным операционным риск-профилем,... читать дальше

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Американская компания American Axle & Manufacturing Holdings Inc. достигла соглашения о покупке британской Dowlais, выпускающей автомобильные запчасти, за 1,16 млрд фунтов стерлингов ($1,44 млрд). Как говорится в совместном пресс-релизе компаний, сделка будет оплачена... Как говорится в совместном пресс-релизе компаний, сделка будет оплачена... читать дальше

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Японский и австралийский фондовые индексы завершили торги в среду ростом. Биржи материкового Китая и Гонконга, а также Южной Кореи не работают из-за празднования наступления Нового года по Лунному календарю. Биржи материкового Китая и Гонконга, а также Южной Кореи не работают из-за празднования наступления Нового года по Лунному календарю. Японский Nikkei 225 поднялся на 1,02% при поддержке... Японский Nikkei 225 поднялся на 1,02% при поддержке... читать дальше

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Страны Евросоюза обсуждают возможность запрета на временное хранение российской нефти на территории сообщества, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. "ЕС предлагает запретить временное хранение нефти из России на территории блока", - информирует... "ЕС предлагает запретить временное хранение нефти из России на территории блока", - информирует... читать дальше

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Еще четыре казахстанских банка - Halyk Bank, "Евразийский банк", "Нурбанк" и ДО АО "Банк ВТБ" - приостановили выдачу платежных карт нерезидентам страны, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в банках. Операторы колл-центра Halyk Bank и "Банк ВТБ" сообщили, что не... Операторы колл-центра Halyk Bank и "Банк ВТБ" сообщили, что не... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 22,34 пункта (0,762%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2954,31 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2957,56 (+0,87%) пункта, минимальное - 2925,8... читать дальше

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С 2025 года оценка состояния жилья стала обязательной при использовании средств материнского капитала на покупку дома (части дома или дома блокированной застройки), сообщает Социальный фонда России на своем сайте. "С этого года использовать средства материнского... "С этого года использовать средства материнского... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) снизило кредитный рейтинг ПАО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль") до A(RU) с A+(RU), сохранив "стабильный" прогноз, сообщается в пресс-релизе агентства. Как отмечает агентство, понижение кредитного рейтинга... Как отмечает агентство, понижение кредитного рейтинга... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 101,63/107,68 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 80 коп., Cредний курс продажи вырос...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 99,25/102,15 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 60 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 96,39/102,59 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 125 коп., Cредний курс продажи...

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Сегодня фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в основном растут в ходе торгов, французский CAC 40 снижается. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к 12:38 мск повысился на 0,51%, до 534,31 пункта. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к 12:38 мск повысился на 0,51%, до 534,31 пункта. Британский FTSE 100... Британский FTSE 100... читать дальше

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Прогноз экспортного потенциала РФ по зерну в этом сельхозгоду составляет 57 млн тонн, сообщила сегодня министр сельского хозяйства Оксана Лут на Всероссийском агрономическом совещании. "Этот сезон (июль 2024-июнь 2025 гг.) у нас будет не такой (рекордный, как прошлый... "Этот сезон (июль 2024-июнь 2025 гг.) у нас будет не такой (рекордный, как прошлый... читать дальше

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Государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд), самый большой фонд национального благосостояния в мире, по итогам 2024 года получил прибыль в размере 2,511 трлн крон ($222 млрд). Как говорится в отчетности фонда, доход от инвестиций составил 13%, в том... Как говорится в отчетности фонда, доход от инвестиций составил 13%, в том... читать дальше

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Сбор зерна в РФ в 2024 году, по предварительным данным, составил 128 млн тонн, окончательный итог ожидается на уровне 130 млн тонн, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на Всероссийском агрономическом совещании. "Пока по статистике у нас стоит 128 млн тонн. В марте мы... читать дальше

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