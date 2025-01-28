.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 171 млрд руб.
.
28 января 2025 года 09:57
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 171 млрд руб.
|0
28 января. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 28 января по данным на начало операционного дня выросло до 171 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 116,8 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
28 января 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,89 коп. и составил 13,4388 руб. Минимальный курс юаня составил 13,31 руб., максимальный - 13,5955 руб. Было заключено 59206 сделок. Объем торгов составил 84622,31 млн...
.28 января 2025 года 19:08
Объем жилищного строительства в России в декабре 2024 года составил 13 млн 924,5 тыс. кв. м, что на 19,1% меньше, чем в декабре 2023 года, говорится в материалах Федеральной службы госстатистики (Росстата). За 2024 год объем жилищного строительства в стране достиг 107... читать дальше
.28 января 2025 года 18:57
Рынок акций РФ завершил торги ростом вслед за нефтью, отыграв утренние потери после локальной фиксации прибыли игроками на новостях о продлении антироссийских санкций ЕС и ослаблении ожиданий скорой встречи глав США и России по вопросу урегулирования конфликта вокруг Украины.... читать дальше
.28 января 2025 года 18:51
Индекс потребительского доверия в США в январе снизился до 104,1 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в декабре значение индикатора составляло 109,5 пункта, а не 104,7... читать дальше
.28 января 2025 года 18:47
Свободные цены на энергорынке РФ по итогам торгов во вторник с поставкой на среду, 29 января, выросли в обеих зонах: в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) - на 0,81%, до 1894 руб./МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая зона) - на 9,53%, до 1971,2 руб./МВт.ч, на... читать дальше
.28 января 2025 года 18:37
Рост экономики Армении в 2025 году составит 4,8%, прогнозирует международное рейтинговое агентство Fitch Ratings. В июле 2024 года агентство предполагало рост ВВП в текущем году на 5,5%. По оценке Fitch, рост экономики в 2024 году составил 6%, поскольку "побочные... читать дальше
.28 января 2025 года 18:31
Китайский экспортер автомобилей Biulu (Chongqing Biulu Automotive Technology Co., Ltd) открыл в Белоруссии консигнационный склад для хранения китайских, европейских и других автомобилей с целью их дальнейших поставок в Россию и страны СНГ, сообщила пресс-служба китайской... читать дальше
.28 января 2025 года 18:24
Американские фондовые индексы растут во вторник. Накануне Nasdaq упал более чем на 3% вслед за котировками акций чипмейкеров на фоне роста популярности ИИ-ассистента китайского стартапа DeepSeek, S&P 500 потерял около 1,5%. Dow Jones завершил торги в понедельник в... читать дальше
.28 января 2025 года 18:15
Контейнерооборот морских портов РФ в 2024 году составил 5,591 млн TEU, что на 12,7% больше, чем в 2023 году, говорится в аналитическом обзоре "Морцентра-ТЭК". В целом, по данным "Морцентра-ТЭК", в экспортном направлении было перегружено 1,958 млн TEU (+13,5%), в импорте... читать дальше
.28 января 2025 года 18:12
ЦБ РФ с 29 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8637,66 (-33,91) руб./грамм; на серебро - 96,32 (+0,01) руб./грамм; на платину - 2989,04 (+22,32) руб./грамм; на палладий - 3055,18 (-73,93) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.28 января 2025 года 18:10
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 января, составляет 101,5957 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 115,03 коп. Это автоматическое сообщение.
.28 января 2025 года 18:09
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 января, составляет 97,9658 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 83,38 коп. Это автоматическое сообщение.
.28 января 2025 года 18:05
Денежная масса (агрегат М2) в РФ в национальном определении в декабре 2024 года увеличилась на 6 трлн 231,2 млрд рублей, или на 5,6%, до 117 трлн 256,4 млрд рублей, сообщается на сайте Банка России. В 2024 году она возросла на 18 трлн 871,0 млрд рублей, или на 19,2%,... читать дальше
.28 января 2025 года 17:53
Добыча нефти и природного газа в Китае в 2024 году впервые превысила отметку в 400 млн тонн нефтяного эквивалента, говорится в сообщении Государственного управления по делам энергетики (NEA). Прирост относительно 2023 года составил около 10 млн тонн. Добыча повышается... читать дальше
.28 января 2025 года 17:45
Стоимость бензинов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за последние четыре торговых сессии поднялась почти на 6-7% по национальному индексу (объединяет все НПЗ России), до этого котировки снижались с первых торговых дней января. Как... читать дальше
.28 января 2025 года 17:34
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Армении в иностранной валюте на уровне "BB-", говорится в сообщении агентства. Прогноз рейтинга - "стабильный". В июле 2024 года Fitch Ratings также подтверждало... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.