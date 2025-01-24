Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

24 января. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 27.01 по 02.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,21 коп. и составил 13,5005 руб. Минимальный курс юаня составил 13,422 руб., максимальный - 13,6735 руб. Было заключено 64811 сделок. Объем торгов составил 109770,15... Минимальный курс юаня составил 13,422 руб., максимальный - 13,6735 руб. Было заключено 64811 сделок. Объем торгов составил 109770,15...

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Рынок акций РФ завершил торги ростом на фоне нейтральной внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, а также ожиданий новостей о подготовке встречи глав США и России по урегулированию конфликта вокруг Украины. В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций... В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций... читать дальше

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Продажи на вторичном рынке жилья в США в декабре увеличились на 2,2% относительно предыдущего месяца - до 4,24 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Это максимальный показатель за десять месяцев. Аналитики в среднем... читать дальше

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США, как и Россия, являются одними из крупнейших не только производителей, но и потребителей нефти в мире, поэтому слишком низкие или слишком высокие цены на нефть вредны обеим странам, заявил президент РФ Владимир Путин. "В целом у нас, конечно, с действующей... "В целом у нас, конечно, с действующей... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в январе уменьшился до 71,1 пункта по сравнению с 74 пунктами месяцем ранее, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно сообщалось о снижении индекса в текущем месяце до 73,2... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин считает, что у России может быть много точек соприкосновения с новой администрацией США, в том числе по вопросам стратегической стабильности и экономики, включая энергетику. "В целом у нас, конечно, с действующей администрацией может быть... "В целом у нас, конечно, с действующей администрацией может быть... читать дальше

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Американские фондовые индексы демонстрируют незначительные и разнонаправленные колебания в ходе торгов в пятницу. Инвесторы продолжают следить за корпоративной отчетностью за четвертый квартал, а также за заявлениями президента США Дональда Трампа. Трамп, в частности,... Трамп, в частности,... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин считает, что президент США Дональд Трамп, являясь прагматичным человеком, не будет принимать решения по санкциям, которые навредят Вашингтону. В интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу... В интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу... читать дальше

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Программа модернизации "Объединенной судостроительной корпорации" на 2025 год предусматривает инвестиции в производственные мощности АО "Южный центр судостроения и судоремонта" (ЮЦСС, входит в ОСК) в размере порядка 500 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в ЮЦСС. В ЮЦСС... В ЮЦСС... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,55 коп. и составил 13,4722 руб. Минимальный курс юаня составил 13,4 руб., максимальный - 13,6235 руб. Было заключено 18744 сделки. Объем торгов составил 26384,98 млн... Минимальный курс юаня составил 13,4 руб., максимальный - 13,6235 руб. Было заключено 18744 сделки. Объем торгов составил 26384,98 млн...

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ЦБ РФ с 25 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8669,76 (-97,66) руб./грамм; на серебро - 96,28 (-1,83) руб./грамм; на платину - 3007,6 (-12,79) руб./грамм; на палладий - 3152,93 (+40,14) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Ожидаемый предприятиями средний темп роста цен в ближайшие 3 месяца (в годовом выражении) в январе составил 10,8% против 10,6% в декабре 2024 года, говорится в комментарии ЦБ РФ. ЦБ отмечает замедление роста текущих отпускных цен на продукцию и услуги в январе в целом... ЦБ отмечает замедление роста текущих отпускных цен на продукцию и услуги в январе в целом... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 января, составляет 98,2636 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 83,42 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 января, составляет 103,187 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 47,42 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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В течение ближайшей недели с 27.01 по 02.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Европейскому банковскому сектору нужно консолидироваться, считает главный финансовый директор испанского CaixaBank Хавьер Пано, чьи слова приводит The Wall Street Journal. Трехлетний план самого CaixaBank не предполагает неорганический рост, однако другим банкам Европы... Трехлетний план самого CaixaBank не предполагает неорганический рост, однако другим банкам Европы... читать дальше

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