24 января 2025 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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24 января. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 27.01 по 02.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|27.01.2025
|10:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|декабрь 2024
|27.01.2025
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|январь 2025
|27.01.2025
|18:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|декабрь 2024
|28.01.2025
|10:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|январь 2025
|28.01.2025
|16:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|декабрь 2024
|28.01.2025
|17:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|ноябрь 2024
|28.01.2025
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|январь 2025
|29.01.2025
|16:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|декабрь 2024
|29.01.2025
|17:45
|Процентная ставка Банка Канады
|январь 2025
|29.01.2025
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 11 по 17 января
|30.01.2025
|09:30
|Предварительная оценка ВВП Франции
|IV квартал 2024
|30.01.2025
|10:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|январь 2025
|30.01.2025
|10:00
|Предварительная оценка ВВП Германии
|IV квартал 2024
|30.01.2025
|10:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|декабрь 2024
|30.01.2025
|12:00
|Предварительная оценка ВВП Италии
|IV квартал 2024
|30.01.2025
|13:00
|Данные по безработице в еврозоне
|декабрь 2024
|30.01.2025
|13:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|январь 2025
|30.01.2025
|13:00
|Предварительная оценка ВВП еврозоны
|IV квартал 2024
|30.01.2025
|16:15
|Процентная ставка ЕЦБ
|январь 2025
|30.01.2025
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 12 по 18 января
|30.01.2025
|16:30
|Предварительная оценка ВВП США
|IV квартал 2024
|30.01.2025
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 05 по 11 января
|30.01.2025
|22:00
|Процентная ставка ФРС
|январь 2025
|31.01.2025
|10:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|январь 2025
|31.01.2025
|10:45
|Цены производителей во Франции
|декабрь 2024
|31.01.2025
|11:55
|Данные о безработице в Германии
|январь 2025
|31.01.2025
|16:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|январь 2025
|31.01.2025
|16:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|декабрь 2024
|31.01.2025
|16:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|ноябрь 2024
|31.01.2025
|17:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|январь 2025
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В течение ближайшей недели с 27.01 по 02.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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