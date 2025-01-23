Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 335,5 млрд руб.

23 января. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 23 января по данным на начало операционного дня выросло до 335,5 млрд руб.

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В 4-м квартале объем выданных автокредитов в России составил 387,3 млрд руб., сократившись по сравнению с предыдущим кварталом на 44,9% (в 3-м квартале 2024 г. - 702,6 млрд руб.). Это самый низкий квартальный показатель объема выданных автокредитов за прошедший год, говорится в... читать дальше

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Австралийская нефтегазовая компания Santos Ltd. в 2024 году сократила добычу углеводородов на 5% - до 87,1 млн баррелей нефтяного эквивалента по сравнению с 91,7 млн б.н.э. годом ранее, сообщается в отчетности. Объем продаж также уменьшился на 5% и составил 91,7 млн... Объем продаж также уменьшился на 5% и составил 91,7 млн... читать дальше

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"Магнитогорский металлургический комбинат" в четвертом квартале 2024 года сократил производство стали на 4,4 % по сравнению с третьим кварталом, до 2,369 млн тонн, говорится в сообщении ММК. Продажи товарной металлопродукции группы снизились на 4,7% к предыдущему кварталу, до... читать дальше

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Экспорт виноградных вин из Грузии в 2024 году составил $274,7 млн, что на 6,6% больше, чем в 2023 году, сообщается в материалах Национальной службы статистики страны. Экспорт других алкогольных напитков увеличился на 54,6% - до $250,2 млн. В структуре экспорта первое... В структуре экспорта первое... читать дальше

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В 4-м квартале 2024 г. американская Alaska Air Group получила чистую прибыль в размере $71 млн, или $0,55 в расчете на акцию, по сравнению с убытком $2 млн, или $0,02 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Как сообщается в пресс-релизе авиаперевозчика, в... Как сообщается в пресс-релизе авиаперевозчика, в... читать дальше

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Фонд развития промышленности (ФРП) в 2024 году начал финансирование 283 новых проектов в промышленности, общая сумма льготных средств, предоставленных в прошлом году, составила более 104 млрд рублей, сообщила пресс-служба фонда со ссылкой на утвержденные наблюдательным советом... читать дальше

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По итогам 4-го квартала 2024 г. чистая прибыль американской сталелитейной компании Steel Dynamics упала из-за снижения цен в 2 раза и составила $207,293 млн, или $1,36 в расчете на акцию, по сравнению с $424,27 млн, или $2,63 на акцию, за аналогичный период прошлого... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 43,83 пункта (1,474%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2928,79 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 14,04 пункта (1,474%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 14,04 пункта (1,474%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Правление Центрального банка Узбекистана приняло решение о сохранении основной ставки на уровне 13,5% годовых, сообщила пресс-служба ЦБ. "Принятое решение направлено на возвращение показателей базовой инфляции и инфляционных ожиданий к устойчивой траектории снижения, а... "Принятое решение направлено на возвращение показателей базовой инфляции и инфляционных ожиданий к устойчивой траектории снижения, а... читать дальше

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Число договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) в Москве в декабре оказалось на 18,3% ниже, чем в том же месяце годом ранее, сообщает пресс-служба столичного управления Росреестра. "В декабре 2024 года управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 15 тыс. 413... "В декабре 2024 года управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 15 тыс. 413... читать дальше

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Китайский юань немного подрастает в самом наале на Московской бирже, рубль корректируется вниз после четырех сессий роста подряд в рамках подготовки экспортеров к налоговому периоду января. Единый день уплаты налогов приходится на следующий вторник, 28 января, когда в бюджет... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 23 января по данным на начало операционного дня выросло до 335,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 97,77/103,48 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 44 коп., Cредний курс продажи...

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал снижением индексов на 1,5% на фоне ухудшения внешней сырьевой конъюнктуры (дешевеют нефть и металлы), а также опасений, что растущая инфляция в России может привести к дальнейшему ужесточению монетарной политики ЦБ... читать дальше

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Американская алюминиевая компания Alcoa завершила четвертый квартал с чистой прибылью, при этом ее выручка превзошла ожидания аналитиков. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила $202 млн, или $0,76 в расчете на акцию, по... Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила $202 млн, или $0,76 в расчете на акцию, по... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 января составили по Российской Федерации 5458,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5233,6 млрд руб. На... На... читать дальше

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