Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5458,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3544,1 млрд руб.

23 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 января составили по Российской Федерации 5458,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5233,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5443,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5235,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 23 января составили 3544,1 млрд руб. против 3616,28592 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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