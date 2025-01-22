Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 317,2 млрд руб.

22 января. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 22 января по данным на начало операционного дня снизилось до 317,2 млрд руб.

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Совет директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил новую пятилетнюю рамочную программу сотрудничества (Country Partnership Framework - CPF) с Арменией, сообщило представительство ВБ в республике. Программа направлена на мобилизацию частного капитала посредством структур... Программа направлена на мобилизацию частного капитала посредством структур... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы растут сегодня вслед за глобальным ралли высокотехнологических компаний. Драйвером этого стала новость о том, что американские OpenAI (разработчик чат-бота ChatGPT) и Oracle, японская SoftBank и госинвесткомпания ОАЭ MGX... Драйвером этого стала новость о том, что американские OpenAI (разработчик чат-бота ChatGPT) и Oracle, японская SoftBank и госинвесткомпания ОАЭ MGX... читать дальше

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Принятые правительством Таджикистана в 2024 году меры позволили увеличить объем внутреннего валового продукта (ВВП) страны до 153,4 млрд сомони ($1/10,94 сомони), заявил министр экономического развития и торговли республики Завки Завкизода. "Реальный рост ВВП в... "Реальный рост ВВП в... читать дальше

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Германский производитель спортивных товаров adidas AG увеличил выручку в четвертом квартале 2024 года на 24% - до 5,97 млрд евро, говорится в предварительном отчете компании. Выручка без учета курсовых разниц повысилась на 19%. Рост без учета продажи товаров бренда... Выручка без учета курсовых разниц повысилась на 19%. Рост без учета продажи товаров бренда... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 17,2 пункта (0,586%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2951,91 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2958,15 (+0,8%) пункта, минимальное... читать дальше

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Вице-премьер Дмитрий Патрушев считает, что отраслевые объединения АПК вместе с Минсельхозом должны принимать превентивные меры против резкого повышения цен на продукты. В связи с этим он упрекнул их в отсутствии таких решений при росте цен на сливочное масло в прошлом... читать дальше

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Минимальное значение за месяц (с 23 декабря по 22 января) - 102,9053 руб. за доллар, максимальное значение - 106,2907 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 1,15 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 103,46/108,05 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 30 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 101,25/103,2 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 85 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 98,29/102,91 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 70 коп., Cредний курс продажи...

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Швейцарская Barry Callebaut, крупнейший мировой поставщик шоколада и продукции из какао-бобов, по итогам первого квартала 2024/25 финансового года (октябрь-декабрь) увеличила выручку почти на 54% - до 3,45 млрд франков ($3,81 млрд), сообщается в отчетности. Без учета... Без учета... читать дальше

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Цены на молоко и молочную продукцию в 2025 году в России для конечного потребителя будут расти в пределах инфляции, прогнозирует генеральный директор АО "Ирбитский молочный завод" Григорий Бачериков. "Я думаю, что тренд на повышение стоимости молока и молочной продукции... "Я думаю, что тренд на повышение стоимости молока и молочной продукции... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о переназначении Игоря Краснова на пост генерального прокурора. "В соответствии с частью 2 статьи 129 Конституции Российской Федерации и пунктами 1 и статьи 12 федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" назначить... "В соответствии с частью 2 статьи 129 Конституции Российской Федерации и пунктами 1 и статьи 12 федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" назначить... читать дальше

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Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана в 2024 году составил 25 млрд 772 млн 217,76 тыс. кубометров, что на 3,2% меньше показателя 2023 года, сообщил Государственный таможенный комитет страны (ГТК). Стоимость экспортированного газа составила порядка... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала коммерческие политики авиакомпаний "Аэрофлот" и S7, сообщила пресс-служба ведомства. Компании закрепили подходы к определению стартовой цены на билеты и правила отклонения от нее. Также они задекларировали, что... Компании закрепили подходы к определению стартовой цены на билеты и правила отклонения от нее. Также они задекларировали, что... читать дальше

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Рейтинговое агентство ООО "Национальные кредитные рейтинги" подтвердило кредитный рейтинг ПАО "МТС" и 13 выпусков облигаций компании на уровне AAA.ru со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении компании. Рейтинг кредитоспособности компании подтвержден на... Рейтинг кредитоспособности компании подтвержден на... читать дальше

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