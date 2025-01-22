.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 317,2 млрд руб.
.
22 января 2025 года 09:58
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 317,2 млрд руб.
|0
22 января. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 22 января по данным на начало операционного дня снизилось до 317,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 393,3 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
22 января 2025 года 13:35
Совет директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил новую пятилетнюю рамочную программу сотрудничества (Country Partnership Framework - CPF) с Арменией, сообщило представительство ВБ в республике. Программа направлена на мобилизацию частного капитала посредством структур... читать дальше
.22 января 2025 года 13:32
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы растут сегодня вслед за глобальным ралли высокотехнологических компаний. Драйвером этого стала новость о том, что американские OpenAI (разработчик чат-бота ChatGPT) и Oracle, японская SoftBank и госинвесткомпания ОАЭ MGX... читать дальше
.22 января 2025 года 13:27
Принятые правительством Таджикистана в 2024 году меры позволили увеличить объем внутреннего валового продукта (ВВП) страны до 153,4 млрд сомони ($1/10,94 сомони), заявил министр экономического развития и торговли республики Завки Завкизода. "Реальный рост ВВП в... читать дальше
.22 января 2025 года 13:19
Германский производитель спортивных товаров adidas AG увеличил выручку в четвертом квартале 2024 года на 24% - до 5,97 млрд евро, говорится в предварительном отчете компании. Выручка без учета курсовых разниц повысилась на 19%. Рост без учета продажи товаров бренда... читать дальше
.22 января 2025 года 13:15
К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 17,2 пункта (0,586%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2951,91 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2958,15 (+0,8%) пункта, минимальное... читать дальше
.22 января 2025 года 13:11
Вице-премьер Дмитрий Патрушев считает, что отраслевые объединения АПК вместе с Минсельхозом должны принимать превентивные меры против резкого повышения цен на продукты. В связи с этим он упрекнул их в отсутствии таких решений при росте цен на сливочное масло в прошлом... читать дальше
.22 января 2025 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за месяц и составляет 102,9053 руб.
Минимальное значение за месяц (с 23 декабря по 22 января) - 102,9053 руб. за доллар, максимальное значение - 106,2907 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 1,15 руб. Это автоматическое сообщение.
.22 января 2025 года 13:04
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 103,46/108,05 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 103,46/108,05 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 30 коп., Cредний курс продажи упал на...
.22 января 2025 года 13:04
По состоянию на 13:00 мск 22 января средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 101,25/103,2 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 101,25/103,2 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 85 коп., средний...
.22 января 2025 года 13:04
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 98,29/102,91 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 98,29/102,91 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 70 коп., Cредний курс продажи...
.22 января 2025 года 13:03
Швейцарская Barry Callebaut, крупнейший мировой поставщик шоколада и продукции из какао-бобов, по итогам первого квартала 2024/25 финансового года (октябрь-декабрь) увеличила выручку почти на 54% - до 3,45 млрд франков ($3,81 млрд), сообщается в отчетности. Без учета... читать дальше
.22 января 2025 года 12:55
Цены на молоко и молочную продукцию в 2025 году в России для конечного потребителя будут расти в пределах инфляции, прогнозирует генеральный директор АО "Ирбитский молочный завод" Григорий Бачериков. "Я думаю, что тренд на повышение стоимости молока и молочной продукции... читать дальше
.22 января 2025 года 12:47
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о переназначении Игоря Краснова на пост генерального прокурора. "В соответствии с частью 2 статьи 129 Конституции Российской Федерации и пунктами 1 и статьи 12 федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" назначить... читать дальше
.22 января 2025 года 12:40
Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана в 2024 году составил 25 млрд 772 млн 217,76 тыс. кубометров, что на 3,2% меньше показателя 2023 года, сообщил Государственный таможенный комитет страны (ГТК). Стоимость экспортированного газа составила порядка... читать дальше
.22 января 2025 года 12:32
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала коммерческие политики авиакомпаний "Аэрофлот" и S7, сообщила пресс-служба ведомства. Компании закрепили подходы к определению стартовой цены на билеты и правила отклонения от нее. Также они задекларировали, что... читать дальше
.22 января 2025 года 12:25
Рейтинговое агентство ООО "Национальные кредитные рейтинги" подтвердило кредитный рейтинг ПАО "МТС" и 13 выпусков облигаций компании на уровне AAA.ru со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении компании. Рейтинг кредитоспособности компании подтвержден на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.