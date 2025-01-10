10 января 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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10 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|ноябрь 2024
|10:45
|Промышленное производство во Франции
|ноябрь 2024
|12:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|ноябрь 2024
|16:30
|Данные с рынка труда США
|декабрь 2024
|18:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|январь 2025
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10 января 2025 года 16:26
0 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 10 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-871 на 11 млрд 148,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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10 января 2025 года 16:24
Среднемесячное число действовавших нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2024 году сократилось после трех лет роста подряд, по данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes.
Показатель снизился на 78 - до 1734 по сравнению с 1812 в 2023 году. В том... читать дальше
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10 января 2025 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 42,33 пункта (1,526%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2815,45 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2824,08 (+1,84%) пункта,... читать дальше
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10 января 2025 года 16:07
Федеральной резервной системе (ФРС) США следует осторожнее снижать процентные ставки, полагает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Альберто Мусалем.
"С сентября [2024 года] картина изменилась, - приводит его слова The Wall Street Journal. -... читать дальше
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10 января 2025 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 99,21/106,03 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 100 коп., Cредний курс продажи...
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10 января 2025 года 15:59
Инфляция в Латвии в прошлом году составила 1,3%, в том числе в декабре по сравнению с ноябрем потребительские цены выросли на 0,2%, а за год - по сравнению с декабрем 2023 года - на 3,3%, сообщило Центральное статистическое управление страны. В 2023 году в Латвии среднегодовая... читать дальше
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10 января 2025 года 15:44
Отрицательное сальдо внешней торговли Белоруссии по итогам января-ноября 2024 года составило $660,5 млн против профицита в размере $474,3 млн в январе-ноябре 2023 года, говорится в статистических материалах Нацбанка страны. В январе-октябре прошлого года сальдо внешней торговли,... читать дальше
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10 января 2025 года 15:30
В понедельник, 13 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 47 выпускам облигаций на общую сумму 5,24 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на... читать дальше
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10 января 2025 года 15:30
В понедельник, 13 января, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 1,28 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер... читать дальше
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10 января 2025 года 15:27
Рост мировой экономики в 2025 году составит 2,8%, что аналогично темпам подъема в прошлом году, прогнозируют экономисты ООН. Повышение глобального ВВП в 2026 году, как ожидается, ускорится до 2,9%.
"Хотя мировая экономика продемонстрировала устойчивость, выдержав ряд... читать дальше
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10 января 2025 года 15:08
ООН прогнозирует рост ВВП в Узбекистане в 2025 году на 5,9%, говорится в опубликованном докладе организации World Economic Situation and Prospects 2025. На 2026 год организация прогнозирует рост экономики страны на 5,4%.
По оценкам ООН, по итогам 2024 года ВВП... читать дальше
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10 января 2025 года 14:59
Подъем цен на нефть резко усилился днем в пятницу, причем котировки Brent превысили $79 за баррель впервые за три месяца.
Рынок позитивно реагирует на данные о падении резервов на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, до минимума с 2014 года. Кроме... читать дальше
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10 января 2025 года 14:53
Экспорт аграрной и агропромышленной продукции из Азербайджана в 2024 году составил $1 млрд 105,5 млн, что на 14,1% больше, чем в 2023 году, сообщили "Интерфаксу" в республиканском Центре анализа экономических реформ и коммуникаций.
На долю экспорта аграрной продукции... читать дальше
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10 января 2025 года 14:45
ООН ожидает экономического роста в Молдавии в 2025 году на 3,2%, говорится в опубликованном докладе организации World Economic Situation and Prospects 2025. На 2026 год организация прогнозирует замедление роста ВВП страны до 3%.
По оценке ООН, по итогам 2024 года ВВП... читать дальше
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10 января 2025 года 14:37
Продажи автомобилей Mercedes-Benz снизились на 3% в 2024 году по сравнению с предыдущим годом, сообщается на сайте компании. В 2024 году было продано 1 млн 983,4 тыс. автомобилей Mercedes против 2 млн 43,8 тыс. в 2023 году.
Продажи в Европе уменьшились за год на 3%, до... читать дальше
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10 января 2025 года 14:28
Ставки долгосрочных ипотечных кредитов в США продолжили подъем и находятся на максимуме с июля прошлого года.
Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг составляла 6,93% годовых по сравнению с 6,91% неделю назад, сообщила государственная ипотечная корпорация... читать дальше
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