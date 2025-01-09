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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,6674 руб.
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09 января 2025 года 18:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,6674 руб.

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9 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 33,48 коп. и составил 13,6674 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,555 руб., максимальный - 13,772 руб. Было заключено 16624 сделки. Объем торгов составил 27530,18 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,58 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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