Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4379,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 4723,61 млрд руб.

9 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 9 января составили по Российской Федерации 4379,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4092,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3286,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2972,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 9 января составили 4723,61 млрд руб. против 4644,09521 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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