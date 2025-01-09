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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4379,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 4723,61 млрд руб.
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09 января 2025 года 10:15
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4379,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 4723,61 млрд руб.
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9 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 9 января составили по Российской Федерации 4379,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4092,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3286,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2972,3 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 9 января составили 4723,61 млрд руб. против 4644,09521 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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