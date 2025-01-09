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Банк России 10 января выпускает в обращение золотую инвестиционную монету "Георгий Победоносец" номиналом 50 рублей и серебряную - номиналом 3 рубля, сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ. Каждая монета изготовлена тиражом до 500 тыс. штук из драгметалла 999-й пробы,... Каждая монета изготовлена тиражом до 500 тыс. штук из драгметалла 999-й пробы,...

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Объем промышленного производства в ФРГ в ноябре увеличился на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило статистическое управление страны. Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,5%, по данным Trading Economics. Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,5%, по данным Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в... Согласно пересмотренным данным, в... читать дальше

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Германия увеличила экспорт в Россию в ноябре 2024 года на 21% по сравнению с октябрем - до 700 млн евро, говорится в отчете Федерального статистического управления ФРГ (Destatis). Импорт из РФ в позапрошлом месяце снизился на 24,1% м/м - до 100 млн евро. В годовом... В годовом... читать дальше

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Защита государства и граждан от мошенников, использующих цифровые технологии, разработка правовых и технических мер противодействиях таким правонарушениям, создание спецподразделений для расследования подобных преступлений - эти цели изложены в концепции государственной системы... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 9 января по данным на начало операционного дня выросло до 2496 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 5,23 пункта (0,184%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2835,56 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 1,62 пункта (0,184%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 1,62 пункта (0,184%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Золотовалютные резервы Белоруссии на 1 января 2025 года составили $8 млрд 922,6 млн против $8 млрд 127,4 млн на начало прошлого года, сообщается на сайте Национального банка страны. Таким образом, золотовалютные резервы за минувший год возросли на $795,2 млн, или на... Таким образом, золотовалютные резервы за минувший год возросли на $795,2 млн, или на... читать дальше

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Американская Constellation Energy Corp. близка к покупке генерирующей компании Calpine Corp., пишет газета Financial Times со ссылкой на информированные источники. Сделка, сумма которой с учетом долга Calpine может составить порядка $30 млрд, станет одной из крупнейших... Сделка, сумма которой с учетом долга Calpine может составить порядка $30 млрд, станет одной из крупнейших... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 9 января составили по Российской Федерации 4379,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4092,3 млрд руб. На... На... читать дальше

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Закон о совершенствовании налоговой системы, который предусматривает повышение НДПИ на алмазы, золото, железную руду, уголь и сырье для производства удобрений, вступил в силу с 1 января 2025 года. Адвалорная ставка налога при добыче алмазов, других драгоценных, а также... Адвалорная ставка налога при добыче алмазов, других драгоценных, а также... читать дальше

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Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в четверг, рубль слабеет на фоне стабильной нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,606 руб. (+9,6 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 17,88 коп. выше... По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,606 руб. (+9,6 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 17,88 коп. выше...

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Рынок российских акций начал торги небольшим снижением индексов МосБиржи и РТС на фоне просевшей нефти и фиксации прибыли инвесторами после новогодних праздников, внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы. Но динамика индикаторов быстро изменилась на... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 99,17/106,82 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 80 коп., Cредний курс продажи...

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Ряд мер по поддержке нефтепереработки РФ вступает в силу с 1 января 2025 года. В частности, донастроен демпфирующий механизм, который используется для стабилизации цен на топливо, а также вносятся изменения в инвестиционные соглашения по модернизации нефтеперерабатывающих... читать дальше

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Право компаний на проведение в заочной форме годовых собраний акционеров и участников продолжит действовать до 28 февраля 2025 года, после этой даты правительство РФ сможет назвать акционерные общества, для которых опция заочных собраний сохранится до конца следующего... читать дальше

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Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в декабре выросли на 0,1% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ). Инфляция в стране фиксируется по итогам одиннадцатого месяца подряд, но темпы подъема цен в прошлом месяце были... Инфляция в стране фиксируется по итогам одиннадцатого месяца подряд, но темпы подъема цен в прошлом месяце были... читать дальше

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