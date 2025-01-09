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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в ноябре выросло на 3,7%
Рост промпроизводства в РФ в ноябре замедлился до 3,7% после повышения на 4,8% в октябре, сообщил Росстат. Данные практически совпали с ожиданиями экономистов, ожидавших повышение показателя на 3,8%. За 11 месяцев промпроизводство увеличилось на 4,3%
 
Спрос на ювелирные изделия начнет снижаться
Продажи ювелирной продукции в рознице по итогам 2024 г. вырастут на 26-30%, но в 2025 г. темпы роста серьезно замедлятся. Такой прогноз дают участники рынка и аналитики, пишут "Ведомости". По данным гендиректора сети Sokolov Николая Полякова, в...
 
Частным клиникам будут присуждать звезды за качество услуг
Частным клиникам в России начнут присуждать звезды в зависимости от качества и безопасности предлагаемых услуг - по принципу отелей. В конце года комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности провел круглый стол,...
 
Минтруд предложил эксперимент по добровольной оплате самозанятыми больничных
Минтруд предложил начать с 2026 года эксперимент по предоставлению самозанятым оплачиваемых больничных, пишет "Коммерсант". Новый проект закона "О проведении эксперимента по добровольному вступлению отдельных категорий граждан в правоотношения по...
 
09 января 2025 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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9 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:00 Внешнеторговый баланс Германии март 2022
10:00 Промышленное производство в Германии ноябрь 2024
13:00 Объемы розничных продаж в еврозоне ноябрь 2024

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
09 января 2025 года 10:56
ЦБ РФ 10 января выпускает золотую монету "Георгий Победоносец" номиналом 50 рублей и серебряную - 3 рубля
Банк России 10 января выпускает в обращение золотую инвестиционную монету "Георгий Победоносец" номиналом 50 рублей и серебряную - номиналом 3 рубля, сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

Каждая монета изготовлена тиражом до 500 тыс. штук из драгметалла 999-й пробы,...
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09 января 2025 года 10:47
В ноябре промпроизводство в Германии выросло на 1,5% при ожидавшемся повышении на 0,5%
Объем промышленного производства в ФРГ в ноябре увеличился на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило статистическое управление страны.

Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,5%, по данным Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в...    читать дальше
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09 января 2025 года 10:40
Германия в ноябре увеличила экспорт в Россию на 21%, снизила импорт из РФ на 24,1%
Германия увеличила экспорт в Россию в ноябре 2024 года на 21% по сравнению с октябрем - до 700 млн евро, говорится в отчете Федерального статистического управления ФРГ (Destatis). Импорт из РФ в позапрошлом месяце снизился на 24,1% м/м - до 100 млн евро.

В годовом...    читать дальше
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09 января 2025 года 10:35
Мишустин утвердил концепцию системы противодействия преступлениям, совершаемым с помощью цифровых технологий
Защита государства и граждан от мошенников, использующих цифровые технологии, разработка правовых и технических мер противодействиях таким правонарушениям, создание спецподразделений для расследования подобных преступлений - эти цели изложены в концепции государственной системы...    читать дальше
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09 января 2025 года 10:29
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 2496 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 9 января по данным на начало операционного дня выросло до 2496 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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09 января 2025 года 10:28
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 9 января снижается
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 5,23 пункта (0,184%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2835,56 пункта.

По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 1,62 пункта (0,184%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
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09 января 2025 года 10:27
Рост золотовалютных резервов Белоруссии в 2024 году составил 9,8%
Золотовалютные резервы Белоруссии на 1 января 2025 года составили $8 млрд 922,6 млн против $8 млрд 127,4 млн на начало прошлого года, сообщается на сайте Национального банка страны.

Таким образом, золотовалютные резервы за минувший год возросли на $795,2 млн, или на...    читать дальше
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09 января 2025 года 10:20
Constellation Energy близка к покупке Calpine
Американская Constellation Energy Corp. близка к покупке генерирующей компании Calpine Corp., пишет газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Сделка, сумма которой с учетом долга Calpine может составить порядка $30 млрд, станет одной из крупнейших...    читать дальше
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09 января 2025 года 10:15
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4379,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 4723,61 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 9 января составили по Российской Федерации 4379,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4092,3 млрд руб.

На...    читать дальше
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09 января 2025 года 10:12
В РФ с 1 января вступил в силу закон о совершенствовании налоговой системы
Закон о совершенствовании налоговой системы, который предусматривает повышение НДПИ на алмазы, золото, железную руду, уголь и сырье для производства удобрений, вступил в силу с 1 января 2025 года.

Адвалорная ставка налога при добыче алмазов, других драгоценных, а также...    читать дальше
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09 января 2025 года 10:09
Рубль понижается на "Московской бирже" в паре с юанем
Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в четверг, рубль слабеет на фоне стабильной нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,606 руб. (+9,6 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 17,88 коп. выше...
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09 января 2025 года 10:04
Рынок акций РФ начал торги снижением индексов на 0,2%, затем вышел в плюс
Рынок российских акций начал торги небольшим снижением индексов МосБиржи и РТС на фоне просевшей нефти и фиксации прибыли инвесторами после новогодних праздников, внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы. Но динамика индикаторов быстро изменилась на...    читать дальше
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09 января 2025 года 10:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 99,17/106,82 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 99,17/106,82 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 80 коп., Cредний курс продажи...
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09 января 2025 года 09:58
Нефтепереработка продолжает получать поддержку, донастроен демпфирующий механизм
Ряд мер по поддержке нефтепереработки РФ вступает в силу с 1 января 2025 года. В частности, донастроен демпфирующий механизм, который используется для стабилизации цен на топливо, а также вносятся изменения в инвестиционные соглашения по модернизации нефтеперерабатывающих...    читать дальше
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09 января 2025 года 09:51
Ряд временных корпоративных спецправил продолжает действовать в наступившем году, некоторые в трансформированном виде
Право компаний на проведение в заочной форме годовых собраний акционеров и участников продолжит действовать до 28 февраля 2025 года, после этой даты правительство РФ сможет назвать акционерные общества, для которых опция заочных собраний сохранится до конца следующего...    читать дальше
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09 января 2025 года 09:45
В декабре годовая инфляция в Китае замедлилась до 0,1%
Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в декабре выросли на 0,1% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ).

Инфляция в стране фиксируется по итогам одиннадцатого месяца подряд, но темпы подъема цен в прошлом месяце были...    читать дальше
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