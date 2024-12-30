Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,71 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,502 руб., максимальный - 13,8125 руб. Было заключено 16346 сделок. Объем торгов составил 18138,05 млн руб., что на 85% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,705 руб. за юань.

30 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 24,68 коп. и составил 13,71 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 53054,438 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1253,306 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 24,68 коп. и составил 13,71 руб. Минимальный курс юаня составил 13,502 руб., максимальный - 13,8125 руб. Было заключено 16346 сделок. Объем торгов составил 18138,05 млн... Минимальный курс юаня составил 13,502 руб., максимальный - 13,8125 руб. Было заключено 16346 сделок. Объем торгов составил 18138,05 млн...

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Рынок акций РФ завершил последние этого года торги ростом. Внешние фондовые рынки демонстрировали ухудшение конъюнктуры, но вернулась к росту нефть. В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 1%,... В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 1%,... читать дальше

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Американские фондовые индексы показывают существенное снижение в начале торгов в понедельник на фоне низкой активности торгов в предпраздничные дни. По итогам прошлой недели все три основных индикатора также опустились. В результате традиционно ожидаемое инвесторами... По итогам прошлой недели все три основных индикатора также опустились. В результате традиционно ожидаемое инвесторами... читать дальше

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Действие временных ограничений на ввоз отдельных видов семян из недружественных стран в РФ продлено. Соответствующее постановление правительства подписано, сообщила пресс-служба Белого дома. Ограничения будут действовать с 1 января по 31 декабря 2025 года. Они коснутся... Ограничения будут действовать с 1 января по 31 декабря 2025 года. Они коснутся... читать дальше

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Турция в 2024 году увеличила импорт природного газа на 2% - до 51,5 млрд куб. м (после 50,484 млрд куб. м в 2023 году), свидетельствует статистика Совета по регулированию энергетического рынка страны (EPDK) и оперативные данные национальной энергетической биржи EPIAS.... читать дальше

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Объем гонконгского экспорта в ноябре увеличился на 2,1% по сравнению с тем же месяцем 2023 года, достигнув 394,7 млрд гонконгских долларов ($50,9 млрд), говорится в отчете статистического управления страны. Рост экспорта продолжается девять месяцев подряд, однако в... Рост экспорта продолжается девять месяцев подряд, однако в... читать дальше

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Сбербанк подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear Bank о взыскании убытков на сумму 10,5 млрд рублей. Суд принял иск к производству и назначил предварительное заседание на 5 февраля, говорится в материалах картотеки дел. Суд принял иск к производству и назначил предварительное заседание на 5 февраля, говорится в материалах картотеки дел. Суть претензий в карточке дела не... Суть претензий в карточке дела не... читать дальше

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Добыча нефти в Белоруссии в текущем году составила 1,94 млн тонн (рост на 3,1% по сравнению с 2023 годом), сообщила госкомпания "Белоруснефть". "Это рекорд последних 29 лет. Из скважин, пробуренных за этот год, белорусские нефтяники извлекли более 203 тыс. тонн сырья -... читать дальше

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Правительство России до конца следующего года продлило особый порядок продажи зарубежных лекарственных препаратов. "До конца 2025 года продлён особый порядок реализации в России зарегистрированных зарубежных лекарственных средств. Постановление об этом подписано", -... "До конца 2025 года продлён особый порядок реализации в России зарегистрированных зарубежных лекарственных средств. Постановление об этом подписано", -... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 88,22 пункта (3,166%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2874,89 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2876,88 (+3,24%) пункта, минимальное - 2814,4... читать дальше

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Азиатские фондовые индексы в основном снизились в понедельник при слабой активности торгов, небольшое повышение показал только китайский рынок. "Конец года вызывает некоторое беспокойство, отчасти из-за неопределенности относительно того, как может сложиться картина... "Конец года вызывает некоторое беспокойство, отчасти из-за неопределенности относительно того, как может сложиться картина... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в основном снижаются в понедельник при низкой активности торгов, трейдеры занимают осторожную позицию в последние дни 2024 года. Рынок оценивает заявления представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ), а также... Рынок оценивает заявления представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ), а также... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 67,39 пункта (2,418%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2854,06 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2858,72 (+2,59%) пункта,... читать дальше

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Американские банки за девять месяцев 2024 года списали $46 млрд безнадежно просроченной задолженности по кредитным картам - это на 50% больше, чем годом ранее, пишет газета Financial Times. По данным BankRegData, показатель списаний является максимальным за 14... читать дальше

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) может подождать с дальнейшим снижением ключевых процентных ставок в случае материализации инфляционных рисков, связанных с ценами на энергоносители или ослаблением евро, полагает член совета управляющих ЕЦБ и глава австрийского Центробанка... читать дальше

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