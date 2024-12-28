ЦБ РФ установил курс евро с 29 декабря в размере 106,1028 руб.

28 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 29 декабря, составляет 106,1028 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 15,06 коп.

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Оборот розничной торговли в России в ноябре в годовом выражении увеличился на 6%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение на 5,2%. Темпы роста показателя ускорились: в октябре... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом по индексу МосБиржи на фоне подорожавшей на этой неделе нефти и ожиданий новогодних праздников. Индекс РТС незначительно снизился на фоне ослабления рубля. В США в пятницу индексы акций опустились на 0,8-1,5% во главе с Nasdaq... В США в пятницу индексы акций опустились на 0,8-1,5% во главе с Nasdaq... читать дальше

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Правительство внесло в Госдуму законопроект, который вносит в Уголовный кодекс (УК) норму о возможности введения механизма защиты подставных лиц в компаниях в обмен на их сотрудничество с правоохранительными органами. Законопроект (N810023-8) размещен в электронной базе данных... читать дальше

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ФАС России предложила ввести метод эталонов затрат в теплоснабжении. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на regulation.gov. ФАС считает необходимым на первоначальном этапе распространить метод эталонов для одной из составляющих тарифов на... ФАС считает необходимым на первоначальном этапе распространить метод эталонов для одной из составляющих тарифов на... читать дальше

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Утвержден бюджет Союзного государства на 2025 год, соответствующее решение принято Высшим государственным советом СГ, сообщил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. "Решением лидеров Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина... "Решением лидеров Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина... читать дальше

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Министерство юстиции РФ зарегистрировало приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС), согласно которому тарифы на услуги "Транснефти" с 1 января 2025 года повышаются в среднем на 9,9%. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации. Как сообщалось,... Как сообщалось,... читать дальше

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Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 13 января 2025 года снизится на 8,9%, до 4 тыс. 346,1 рубля с нынешней 4 тыс. 768,7 рубля за тонну, сообщает Минсельхоз. Нынешняя ставка действует по 12 января включительно. Пошлина на ячмень снизится до 2 тыс. 220,1 рубля с 2... Пошлина на ячмень снизится до 2 тыс. 220,1 рубля с 2... читать дальше

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Оценка совокупного внешнего долга РФ по состоянию на 1 октября 2024 года повышена до $309,1 млрд (15% ВВП за последние 12 месяцев), предварительно он оценивался в $293,4 млрд. Это следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ РФ. В третьем квартале 2024 года долг... В третьем квартале 2024 года долг... читать дальше

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ЦБ РФ с 29 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8551,74 (+103,97) руб./грамм; на серебро - 96,91 (+1,63) руб./грамм; на платину - 3023,9 (-20,69) руб./грамм; на палладий - 3004,28 (-75,86) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 декабря, составляет 101,6797 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 115,16 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 декабря, составляет 106,1028 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 15,06 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, во второй декаде декабря 2024 года выросло до 22,28% годовых с 22,08% в... читать дальше

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8 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 28 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-869 на 15 млрд 470 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 30.12 по 05.01 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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В понедельник, 30 декабря, в России праздник - Новогодние каникулы. Во вторник, 31 декабря, в России праздник - Новогодние каникулы. Во вторник, 31 декабря, в России праздник - Новогодние каникулы. В среду, 1 января, в Великобритании, Германии, Италии, Канаде, России, США, Франции, Японии, Европейском Союзе праздник - Новый... В среду, 1 января, в Великобритании, Германии, Италии, Канаде, России, США, Франции, Японии, Европейском Союзе праздник - Новый... читать дальше

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Белоруссия с 1 января 2025 года повышает тарифы на услуги аэропортов и аэронавигационные услуги. Соответствующее постановление министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) опубликовано в субботу на национальном правовом портале. В частности, тариф на... В частности, тариф на... читать дальше

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