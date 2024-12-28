28 декабря 2024 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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28 декабря. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 30.12 по 05.01 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|30.12.2024
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|декабрь 2024
|30.12.2024
|17:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|декабрь 2024
|31.12.2024
|17:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|октябрь 2024
|02.01.2025
|10:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|декабрь 2024
|02.01.2025
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 14 по 20 декабря
|03.01.2025
|11:55
|Данные о безработице в Германии
|декабрь 2024
|03.01.2025
|18:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|декабрь 2024
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28 декабря 2024 года 19:03
Оборот розничной торговли в России в ноябре в годовом выражении увеличился на 6%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение на 5,2%. Темпы роста показателя ускорились: в октябре... читать дальше
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28 декабря 2024 года 18:58
Рынок акций РФ завершил торги ростом по индексу МосБиржи на фоне подорожавшей на этой неделе нефти и ожиданий новогодних праздников. Индекс РТС незначительно снизился на фоне ослабления рубля.
В США в пятницу индексы акций опустились на 0,8-1,5% во главе с Nasdaq... читать дальше
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28 декабря 2024 года 18:43
Правительство внесло в Госдуму законопроект, который вносит в Уголовный кодекс (УК) норму о возможности введения механизма защиты подставных лиц в компаниях в обмен на их сотрудничество с правоохранительными органами. Законопроект (N810023-8) размещен в электронной базе данных... читать дальше
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28 декабря 2024 года 18:19
ФАС России предложила ввести метод эталонов затрат в теплоснабжении. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на regulation.gov.
ФАС считает необходимым на первоначальном этапе распространить метод эталонов для одной из составляющих тарифов на... читать дальше
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28 декабря 2024 года 18:05
Утвержден бюджет Союзного государства на 2025 год, соответствующее решение принято Высшим государственным советом СГ, сообщил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
"Решением лидеров Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина... читать дальше
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28 декабря 2024 года 17:54
Министерство юстиции РФ зарегистрировало приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС), согласно которому тарифы на услуги "Транснефти" с 1 января 2025 года повышаются в среднем на 9,9%. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.
Как сообщалось,... читать дальше
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28 декабря 2024 года 17:45
Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 13 января 2025 года снизится на 8,9%, до 4 тыс. 346,1 рубля с нынешней 4 тыс. 768,7 рубля за тонну, сообщает Минсельхоз. Нынешняя ставка действует по 12 января включительно.
Пошлина на ячмень снизится до 2 тыс. 220,1 рубля с 2... читать дальше
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28 декабря 2024 года 17:37
Оценка совокупного внешнего долга РФ по состоянию на 1 октября 2024 года повышена до $309,1 млрд (15% ВВП за последние 12 месяцев), предварительно он оценивался в $293,4 млрд. Это следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ РФ.
В третьем квартале 2024 года долг... читать дальше
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28 декабря 2024 года 17:30
ЦБ РФ с 29 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8551,74 (+103,97) руб./грамм; на серебро - 96,91 (+1,63) руб./грамм; на платину - 3023,9 (-20,69) руб./грамм; на палладий - 3004,28 (-75,86) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение.
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28 декабря 2024 года 17:27
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 декабря, составляет 101,6797 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 115,16 коп.
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28 декабря 2024 года 17:27
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 декабря, составляет 106,1028 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 15,06 коп.
Это автоматическое сообщение.
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28 декабря 2024 года 17:22
Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, во второй декаде декабря 2024 года выросло до 22,28% годовых с 22,08% в... читать дальше
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28 декабря 2024 года 17:15
8 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 28 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-869 на 15 млрд 470 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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28 декабря 2024 года 17:15
В течение ближайшей недели с 30.12 по 05.01 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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28 декабря 2024 года 17:00
В понедельник, 30 декабря, в России праздник - Новогодние каникулы.
Во вторник, 31 декабря, в России праздник - Новогодние каникулы.
В среду, 1 января, в Великобритании, Германии, Италии, Канаде, России, США, Франции, Японии, Европейском Союзе праздник - Новый... читать дальше
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28 декабря 2024 года 16:57
Белоруссия с 1 января 2025 года повышает тарифы на услуги аэропортов и аэронавигационные услуги. Соответствующее постановление министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) опубликовано в субботу на национальном правовом портале.
В частности, тариф на... читать дальше
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