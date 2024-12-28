Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -126,4 млрд руб.

28 декабря. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 28 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до -126,4 млрд руб.

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Президент РФ Воладимир Путин подписал ряд законов. Соответствующая информация опубликована на официальном портале правовой информации. В частности, глава государства подписал закон о лишении свободы на срок до 10 лет за вовлечение детей в совершение преступлений... В частности, глава государства подписал закон о лишении свободы на срок до 10 лет за вовлечение детей в совершение преступлений... читать дальше

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Льготный понижающий тарифный коэффициент госсистемы взимания платы с большегрузов за проезд по федеральным автодорогам "Платон", который применялся с 2017 года для адаптации бизнеса к работе системы, планируется постепенно отменить к 2028 году, что позволит обеспечить... читать дальше

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Сбор тепличных овощей в РФ в 2024 году может увеличиться до рекордных 1,67 млн тонн с 1,64 млн тонн в 2023 году, прогнозирует Институт конъюнктуры аграрного рынка. В том числе сбор огурцов оценивается в 886 тыс. тонн, томатов - в 734 тыс. тонн. В обозримой перспективе в... В том числе сбор огурцов оценивается в 886 тыс. тонн, томатов - в 734 тыс. тонн. В обозримой перспективе в... читать дальше

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8 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 28 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-869 объемом 100 млрд рублей по цене 99,3162% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 21%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 21%... читать дальше

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Средняя стоимость нефти Brent в 2025 году может снизиться до $76,3 за баррель, а Urals - до $65,6 за баррель. Таков консенсус-прогноз, составленный по результатам опроса "Интерфаксом" аналитиков инвесткомпаний и банков. По итогам 11 месяцев 2024 года средняя цена Brent... По итогам 11 месяцев 2024 года средняя цена Brent... читать дальше

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Глобальные продажи корпоративных долговых обязательств подскочили на треть в 2024 году и достигли рекордного уровня в $7,93 трлн, пишет Financial Times со ссылкой на данные LSEG. Аналитики указывают, что крупные компании, включая AbbVie (и Home Depot Inc,... Аналитики указывают, что крупные компании, включая AbbVie (и Home Depot Inc,... читать дальше

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Разработка новых ракет-носителей, развитие многоспутниковых группировок и работы над созданием Российской орбитальной станции станут основными проектами "Роскосмоса" в новом году, сообщил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов. "Мы продолжим работу по созданию... "Мы продолжим работу по созданию... читать дальше

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Правительство РФ утвердило постановление, отменяющее выдачу лицензий на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации, которыми часто пользовались мошенники для звонков с подменой номера, сообщает пресс-служба кабинета министров. "Правительство РФ... "Правительство РФ... читать дальше

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Правительство РФ с 1 января 2025 года вводит экспортную пошлину в размере 5% на экспорт основных бобовых культур - гороха, нута и чечевицы. Как сообщается в пресс-релизе кабмина, пошлина распространяется на поставки этих культур за пределы ЕАЭС и вводится на постоянной... Как сообщается в пресс-релизе кабмина, пошлина распространяется на поставки этих культур за пределы ЕАЭС и вводится на постоянной... читать дальше

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Денежная масса (агрегат М2) в РФ в национальном определении в ноябре 2024 года увеличилась на 2 трлн 77,3 млрд рублей, или на 1,9%, до 111 трлн 25,2 млрд рублей, после прироста в октябре на 1,2%, сообщается на сайте Банка России. Годовой темп роста денежной массы к 1... Годовой темп роста денежной массы к 1... читать дальше

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ЦБ РФ продал валюту с расчетами 27 декабря на 8,3 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". Банк России принял решение с 28... Банк России принял решение с 28... читать дальше

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Рост промпроизводства в РФ в декабре 2024 года, согласно ожиданиям экономистов, составил 3,9% в годовом выражении, месячная инфляция - 1,57%. Таковы данные консенсус-прогноза основных макропоказателей в декабре, составленного "Интерфаксом" на основе опроса в конце декабря... читать дальше

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США достигнут лимита госдолга в период с 14 по 23 января 2025 года, что потребует от министерства финансов принятия экстренных мер для избежания дефолта, сообщила глава ведомства Джанет Йеллен в письме Конгрессу. В июне 2023 года в США был принят закон, приостановивший... В июне 2023 года в США был принят закон, приостановивший... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 19,78 пункта (0,717%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2777,23 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 6,2 пункта (0,718%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 6,2 пункта (0,718%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 28 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до -126,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня... На начало предыдущего операционного дня...

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Правкомиссия по электроэнергетике одобрила план перспективного развития московской энергосистемы на 2025-2030 гг., сообщило в пятницу правительство РФ. В частности, ПАО "Интер РАО" на Каширской ГРЭС и ООО "Газпром энергохолдинг" на ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26 в Москве реализуют... В частности, ПАО "Интер РАО" на Каширской ГРЭС и ООО "Газпром энергохолдинг" на ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26 в Москве реализуют... читать дальше

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