Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3286,2 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 4644,1 млрд руб.

28 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 28 декабря составили по Российской Федерации 3286,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2972,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3223,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2949,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 28 декабря составили 4644,1 млрд руб. против 5155,008150000001 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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