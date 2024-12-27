Запасы нефти в США упали за период с 13 декабря по 20 декабря на 4237 тыс. баррелей, бензина - выросли на 1630 тыс. баррелей

27 декабря. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе упали на 4237 тыс. баррелей - до 416,779 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 1630 тыс. баррелей и составили 223,667 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 1694 тыс. баррелей, достигнув 116,461 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов нефти на 600 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 500 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1000 тыс. баррелей.

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4237 тыс. баррелей - до 416,779 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 1630 тыс. баррелей и составили 223,667 млн... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 51267,190 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 893,097 млрд руб., или на...

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Ключевые банки, работающие с российским АПК, по данным на 24 декабря направили на кредитование сезонных полевых работ за истекший период текущего года 1,214 трлн рублей, что на 3% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минсельхоз. В частности,... В частности,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,24 коп. и составил 13,4461 руб. Минимальный курс юаня составил 13,3705 руб., максимальный - 13,5385 руб. Было заключено 81930 сделок. Объем торгов составил 150717,04... Минимальный курс юаня составил 13,3705 руб., максимальный - 13,5385 руб. Было заключено 81930 сделок. Объем торгов составил 150717,04...

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Внутренний валовой продукт Латвии в следующем году может вырасти на 2,6%, говорится в подготовленном министерством экономики отчете об экономическом развитии страны за 2024 год. Согласно материалам, размещенным на сайте ведомства, в 2025 году глобальная экономическая... Согласно материалам, размещенным на сайте ведомства, в 2025 году глобальная экономическая... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе из-за выборочной фиксации прибыли игроками после роста, в то время как внешние площадки подают разнополярные сигналы. В пятницу в Азии наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, австралийский... В пятницу в Азии наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, австралийский... читать дальше

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Министерство финансов Белоруссии сегодня провело дебютное замещение еврооблигаций выпуска "Беларусь-2027" (с погашением 29 июня 2027 года) на государственные облигации выпуска №331, сообщило ведомство. "Государственные облигации выпуска №331 на сумму $240,4 млн... "Государственные облигации выпуска №331 на сумму $240,4 млн... читать дальше

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Китай может увеличить экспорт автомобилей в следующем году до 5,58 млн штук, что на 14% превысит показатель текущего года, прогнозируют аналитики Hua Chuang Securities. При этом по итогам 2024 года ожидается рост поставок за рубеж на 29% после скачка на 58% в прошлом... При этом по итогам 2024 года ожидается рост поставок за рубеж на 29% после скачка на 58% в прошлом... читать дальше

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Американские фондовые индексы начали торги в пятницу с негативной динамикой в отсутствие значимых новостей и на фоне распродажи на рынке гособлигаций. Трейдеров продолжает беспокоить вопрос, как корпоративный сектор будет чувствовать себя в условиях более длительного... Трейдеров продолжает беспокоить вопрос, как корпоративный сектор будет чувствовать себя в условиях более длительного... читать дальше

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Ожидаемый совокупный объем всех морских перевозок транспортной группы FESCO в 2024 году составит более 617 тыс. TEU, что на 18% больше по сравнению с показателем прошлого года, сообщила госкорпорация "Росатом" предварительные итоги работы группы. "Первый год работы... "Первый год работы... читать дальше

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Индия завершает 2024 год с рекордным числом и объемом IPO, согласно оценкам Bloomberg. С начала года по 27 декабря в стране прошли 334 первичных размещения на общую сумму $20,2 млрд. В пятницу в Индии состоялись дебютные торги акциями шести эмитентов. Еще не менее трех... В пятницу в Индии состоялись дебютные торги акциями шести эмитентов. Еще не менее трех... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 13,14 коп. и составил 13,3323 руб. Минимальный курс юаня составил 13,2005 руб., максимальный - 13,42 руб. Была заключена 75541 сделка. Объем торгов составил 108104,4... Минимальный курс юаня составил 13,2005 руб., максимальный - 13,42 руб. Была заключена 75541 сделка. Объем торгов составил 108104,4...

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ВТБ снизил ставки по вкладам сроком на 3-12 месяцев, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка. "На этой неделе крупные банки понизили ставки по вкладам, отреагировав на сохранение ключевой ставки ЦБ, вопреки ожиданиям ее роста. Как мы и говорили, ВТБ принял решение о... "На этой неделе крупные банки понизили ставки по вкладам, отреагировав на сохранение ключевой ставки ЦБ, вопреки ожиданиям ее роста. Как мы и говорили, ВТБ принял решение о... читать дальше

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Работники Горьковского автозавода уйдут в плановый корпоративный отпуск с 9 по 19 января включительно, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе автозавода. "С 9 по 19 января работникам Горьковского автозавода будет предоставлен плановый корпоративный отпуск. Это... "С 9 по 19 января работникам Горьковского автозавода будет предоставлен плановый корпоративный отпуск. Это... читать дальше

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ЦБ РФ с 28 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8447,77 (+109,12) руб./грамм; на серебро - 95,28 (+1,23) руб./грамм; на платину - 3044,59 (+39,33) руб./грамм; на палладий - 3080,14 (+39,78) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 декабря, составляет 105,9522 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 265,25 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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